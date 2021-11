Profeco nombra a Chedraui "el rey de las ofertas falsas" en el Buen Fin 2021

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que durante estos días del Buen Fin 2021, las denuncias por precios irregulares o engañosos elevaron respecto a algunas cadenas comerciales.

Incluso fue retirada una promoción a Grupo Comercial Chedraui por no cumplir con las reglas de operación de la campaña de descuentos.

Dicho anuncio vino por parte de Ricardo Sheffield, titular de la dependencia, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco

Durante su intervención en la Conferencia Mañanera de AMLO, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, habló sobre la situación de las cadenas que engañaron con ofertas falsas este fin de semana.

“Hemos detectado casos de ofertas falsas, pero son muy pocos. El rey de las ofertas falsas ha sido Chedraui que, en la semana previa al Buen fin, subió 27 por ciento las croquetas y las bajó 25 por ciento en la campaña. Al final, están 2 por ciento arriba las croquetas que antes de El Buen Fin. Les suspendimos su promoción. Tuvimos también un problema de una charola que daban en 33 pesos y luego no la quisieron vender porque alegaban que eran 33 dólares, no se puede vender de otra manera que no sean pesos mexicanos, ”, expuso.