Profeco multa a 6 gasolineras por impedir verificación; ¡conócelas aquí!| José Luis González

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció este lunes que multó a seis gasolineras del país por impedir que los empleados de la dependencia llevaran a cabo una verificación en dichos establecimientos.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla detalló que las verificaciones se llevaron a cabo tras 298 quejas interpuestas a través de la app Litro x Litro, que llevaron a la dependencia a realizar 255 visitas formales.

La multa impuesta por la Profeco, según dijo Sheffield Padilla, fue por un monto de 800 mil pesos, y fue porque muy probablemente las gasolineras tenían pulsadores, los cuales sirven para no vender litros completos del combustible.

“Éstas seis casualmente no se dejaron verificar, muy probablemente tengan pulsadores (para no dar litros completos). Todas se hicieron acreedoras a una multa de 800 mil pesos por no permitir la verificación”, precisó Ricardo Sheffield Padilla.

¿Cuáles son las gasolineras que la Profeco multó?

En este contexto, el funcionario federal pidió a los consumidores que estén alerta de las gasoliner multadas pues “aunque no halla sellos, es muy probable que estén robando combustible”, por lo que se comprometió a continuar con las verificaciones en el país, con ayuda de la Guardía Nacional.

Asimismo detalló que las gasolineras que multó son las siguientes:

Ejm Servicios, en El Márquez, Querétaro

Petrosab, en Querétaro, Querétaro

Gastogas, en Ixtapaluca, Estado de México

Pétreos Sol, en Huasca de Ocampo, Hidalgo

Autoservicio Tello, en Rioverde, San Luis Potosí

Súper Servicio Sierra Tepehuanes, en Tepehuanes, Durango.

Lista de gasolineras multadas por la Profeco.

Te puede interesar: Profeco detecta dispositivo usado por gasolineras para no vender litros completos

Finalmente, Sheffield Padilla dijo que durante las verificaciones relizadas la semana pasada, 27 gasolineras presentaron irregularidades en dar litros completos, además de que 48 bombas de 3,917 verificacas fueron inmobilizadas.