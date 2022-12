Profeco exhibe marcas de fruta en almíbar con menos producto

Existen latas de frutas en almíbar que no necesariamente contienen los gramos que dicen tener en la etiqueta, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer las dos marcas que contienen menos producto del señalado, y del que dicta la norma, en las presentaciones de piña rebanada y mango en almíbar.

En el 'Estudio de Calidad' que realizó el laboratorio de la Profeco y que se publicará en la Revista del Consumidor de enero del 2023, se analizaron 46 presentaciones de fruta en almíbar y deshidratada.

Cabe destacar, como se informó en La Verdad Noticias, la Profeco ayuda al consumidor a exigir sus derechos ante malas practicas en el sector comercial. Así es como te apoya.

El titular de la dependencia, Ricardo Sheffield, expuso a medios locales que los hallazgos que hizo la Profeco es que al menos dos presentaciones de distintas marcas contienen menos del margen que permite la normatividad, por lo que se pidió a las marcas corregir:

1.- Del Monte, piña rebanada en almíbar, contiene 3.4% menos de lo que dice la etiqueta.

2.- La Costeña, mango en almíbar, con 19.9% menos de masa drenada, es decir, menos de mango del que debe contener como lo dice la etiqueta.

Aseguró que se inició un procedimiento administrativo, que en una primera etapa consiste en que retire el proveedor el producto, porque "puede ser un lote completo" y "si no lo retiran ya lo haremos nosotros".

En el caso de La Costeña "tuvo casi una quinta parte menos de fruta" de la masa drenada que dice la etiqueta, por lo que se pidió a la empresa que retire ese lote de las tiendas.

Sheffield Padilla dijo que tras encontrarse que tienen menor producto "se le informó al productor de lo que encontramos y tienen la opción de retirarlo... si ellos no retiran... lo retiramos nosotros, pero nosotros no podemos distinguir entre lotes que cumplen y los que no, los buenos y los que no", el problema es que luego se tienen que devolver lotes que sí cumplen.

Te puede interesar: Estos son los derechos que tienes si se retrasa tu vuelo, según Profeco

Profeco sugiere comer frutas frescas

Sugieren comer frutos secos.

El titular de la Profeco dijo que el problema es que la falta de veracidad en las etiquetas puede afectar la salud de las personas, sobre todo de aquellas que tienen diabetes y que creen que esas bolsas tienen cierta cantidad de azúcar, cuando verdaderamente tienen más.

“Es mejor comer fruta fresca porque cuando uno compra fruta en almíbar o deshidratadas, consume más azúcar que si fuera de manera fresca”, expresó Sheffield.

