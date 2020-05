Profeco alerta sobre riesgo de comprar en Facebook

Esta semana, Facebook anunció el lanzamiento de Shops, una nueva plataforma que ayudará a las empresas a ofrecer sus catálogos completos a través de tiendas virtuales en Instagram y su red social central, con el objetivo de ayudar a pequeños negocios en esta crisis provocada por el COVID-19.

Con Facebook Shops se pretende facilitar la compra-venta de productos desde la red social, sin embargo, la propuesta no termina de convencer a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que alertó sobre el riesgo que representa comprar online en la plataforma.

Un vocero de Facebook alcaró que la nueva funcionalidad de Tiendas (Shops) en Facebook permite, al igual que cuando estás en una tienda física y necesitas pedir ayuda a alguien, enviar mensajes a una empresa a través de WhatsApp, Messenger o Instagram Direct para hacer preguntas, obtener asistencia, dar seguimiento a entregas, entre otras opciones. Esta funcionalidad no tiene costo y por el momento, en México no es posible realizar pagos a través de nuestras plataformas. Además esperan que Shops ayude a las pequeñas empresas a resolver los retos que enfrentan actualmente y a prepararse para un futuro en línea.

La llegada de las tiendas a Facebook es parte de su estrategia para la diversificación de ingresos, sobre todo considerando las tendencias actuales que se inclinan cada vez más hacia el comercio electrónico y las compras en línea.

Profeco recomienda no comprar en Facebook

Durante una entrevista con Milenio, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, recomendó no comprar en Facebook sino hacerlo en sitios oficiales para evitar ser víctimas de fraudes o engaños sobre los productos que se ofertan en dicha red social.

“Es como comprarle alguien que está parado en un semáforo, ni modo que vayas a la Profeco a reclamar"

Profeco alerta sobre riesgo de comprar en Facebook

Detalló que así como suben ofertas, las bajan, hoy existen y mañana no o en unos cuantos segundos ya no existen, muchas de estas en Facebook están hechas para robar o en el mejor de los casos engañar y acaban entregando cosas que no tienen. Los productos que se ofrecen en Facebook no tienen garantía, ya que no reportan a la procuraduría.

"El Facebook es como la calle (...) es para cotorrear no es una plataforma de comercio electrónico"

TE PUEDE INTERESAR: Profeco sancionará a supermercados por subir precios de productos básicos

Para evitar ser víctima de fraude por las ventas en Facebook, el titular recomendó realizar este tipo de compras a través plataformas de “comercio formales” como eBay, Amazon o Mercado Libre, los cuales operan en México y reportan a la dependencia y advirtió que Alibaba es la única importante que no responde a la autoridad.