Profeco: ¿Qué tan bueno es el Vel Rosita para lavar ropa delicada?

Profeco: ¿Cuál es el mejor jabón para lavar ropa delicada?

Uno de los jabones más populares que se comercializan en territorio mexicano para ropa delicada es el Vel Rosita , cuya presencia en los hogares casi nunca puede faltar, ya que sin estos productos nuestras prendas no podrían gozar de una buena limpieza y un agradable olor, pero ¿cuál es mejor para lavar tu ropa?.

Gracias a un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se determinó cuál es el mejor jabón que puedes utilizar por su efectividad.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, dentro del estudio realizado por la dependencia, y publicado en la Revista del Consumidor, se determinó que la marca Vel Rosita no es la mejor; además se identificó cuál fue la que obtuvo una mayor calificación.

¿Cuál es el mejor jabón para ropa delicada, según Profeco?

El jabón León fue considerado como el mejor para la ropa delicada

El jabón León fue considerado como el mejor para la ropa delicada, sobre todo la versión blanca y para prendas de bebé, de acuerdo con lo determinado por la Profeco.

Mientras que el jabón Vel Rosita ocupó la segunda posición, luego de las pruebas de desempeño que se hicieron a ambos productos, que incluyeron quitar manchas difíciles.

La dependencia otorgó una calificación de 92 puntos al jabón León, en cuanto a los rubros evaluados: fue bueno a la hora de quitar manchas de espinaca, excelente para remover café y mole, así como muy bueno al momento de acabar con las manchas ocasionadas por una mezcla de aceite de oliva y carbón. Tuvo una evaluación muy bueno a la hora de desmugrar las prendas.

Mientras que la marca Vel Rosita tuvo un desempeño general de 90 puntos, ya que fue excelente para retirar manchas de espinaca y mole, así como muy bueno para retirar residuos de mole y aceite de oliva con carbón. Sin embargo, este producto sólo tuvo 52 por ciento de ácidos grasas limpiadores y sí presentó detergente.

En ambos casos, de acuerdo con la Profeco, los productos no engañaron al consumidor y presentaron el contenido neto referido en el empaque. No obstante, León no pudo demostrar leyendas como "fácil planchado" o "rendidor"; mientras que Vel Rosita "presenta estudios para evidenciar el cuidado de la ropa".

