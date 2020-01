Préstamos rápidos: una alternativa para situaciones de urgencia

Ante determinadas situaciones, podemos vernos en la urgencia de contar con un dinero del que no disponemos, de manera inmediata. Los préstamos rápidos se han convertido en una buena alternativa para poder acceder a ese capital y evitar papeleos frustrantes.

No siempre es posible prevenir determinadas situaciones. Muchos eventos de la vida diaria suceden de manera totalmente inesperada, y a veces, nuestra liquidez se ve más afectada de lo que nos gustaría. Sin embargo, hoy en día existen buenas alternativas para poder acceder a ese capital necesario en circunstancias urgentes.

Los préstamos rápidos

Son muchas las circunstancias que pueden ponernos en una situación de urgencia, que requiere de un dinero del que no disponemos. Ya sea el pago a una universidad, el pago de una deuda anterior, la reparación de alguna parte de la casa o de un vehículo, implican un gasto considerable. Ni hablar si estamos frente a la oportunidad de fundar un nuevo negocio o invertir en un proyecto. Si hemos agotado cualquier otra posibilidad o si, simplemente, no tenemos otras fuentes de ingresos, los préstamos rápidos son una buena alternativa. Hoy en día, se han convertido en el recurso que cada vez más personas utilizan para acceder al dinero que necesitan.

Una de sus más grandes ventajas es el hecho de que, por lo general, no se exigen avales ni se ponen impedimentos si la persona que solicita el préstamo tiene una deuda previa. Esto los convierte en un recurso más accesible, que aporta mayor flexibilidad para quienes no tienen el tiempo para hacer frente al papeleo que implican los métodos más tradicionales. Además, habitualmente no hay que esperar más que algunos minutos para poder acceder al dinero que hemos solicitado y hacer uso de él. Esto es particularmente ventajoso si debemos realizar un pago de manera inmediata o efectuar una inversión con fecha de caducidad.

El hecho de no disponer de dinero en una situación clave puede llegar a ser muy angustiante. Especialmente si al intentar solicitar un préstamo mediante las entidades tradicionales comienzan a aparecer obstáculos que lo hacen todavía más difícil. Si guardamos una deuda que todavía no hemos podido saldar, lo más probable es que las entidades bancarias o financieras decidan no conceder un préstamo. Lo mismo sucede si, por el motivo que fuera, no contamos con un aval o garantía para presentar. Ésta es una de las principales razones por las cuales los préstamos rápidos han cobrado tanta relevancia.

Un recurso sencillo

A la hora de solicitar un préstamo, todo lo que hace falta, es especificar cuál es el importe al que queremos acceder y acordar el tiempo de financiación. Tras nuestra solicitud, debemos esperar a que ésta sea aprobada por la empresa financiera que ofrece el préstamo en cuestión. No es necesario presentar o enviar ningún tipo de documento, y toda la operación se realiza exclusivamente a través de internet. Si es, en efecto aprobada, en cuestión de minutos podremos contar con el dinero que hemos solicitado, con los intereses que hayan sido dispuestos y en el plazo establecido.

Como mencionamos anteriormente, a menudo estos préstamos se conceden sin necesidad de analizar el historial del solicitante, por lo que más allá de que haya una deuda previa o algún interés sin pagar, podremos calificar como solicitantes. Esto es muy útil si lo que queremos es utilizar el préstamo de forma específica para saldar esa deuda pendiente, ya que, de otra manera, podría ser más difícil hacerlo, teniendo en cuenta las estrictas regulaciones de las entidades tradicionales.

Siempre habrá empresas financieras online (y legales) que estén dispuestas a aprobar una solicitud. Además, otra de las grandes ventajas es que este dinero se puede destinar a cualquier propósito, como también es posible solicitar un préstamo en el momento en el que sea necesario, sin importar si ya hemos solicitado otro previamente, con el fin de poder solucionar cualquier imprevisto.

