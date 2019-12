Premiumflorist: emprendimiento empresarial en la flor de su potencial

El espíritu emprendedor es lo que motiva a cualquiera a buscar su camino en esta telaraña informática que llamamos internet. Con ese mismo espíritu de emprendimiento empresarial, fue que PremiumFlorist pasó de ser una pequeña florería a abrir más de 60 sucursales en 16 países.

¿Qué es lo más importante para una empresa que el dinero mismo?

La influencia o alcance, es, sin duda, el activo más grande de una empresa, no sus bienes materiales, no su mano de obra, sino a la cantidad de clientes que pueden llegar a influenciar. El dinero, pues, llega como consecuencia de la influencia de la empresa, no al revés, o al menos, es así para quienes emprenden en nichos nuevos o para quienes comienzan una empresa con poco capital.

Y cuando hablamos de influencia, obligatoriamente debemos mencionar la expansión. ¿Cómo un negocio que nace en una cochera se convierte en una empresa que vale millones de dólares?, averigüémoslo.

¿Cómo hizo Premiumflorist y otras empresas similares para expandirse de manera exponencial?

Muchos pequeños negocios se quedan pequeños, pero aquellos quienes se atreven a innovar se convierten en medianos, que luego son grandes, luego gigantes y finalmente terminan siendo grandes transnacionales. Pero este proceso no es tan sencillo, en el caso de, por ejemplo, McDonalds, un joven empresario tuvo que redefinir por completo el nicho de su empresa para alimentar al 1% de la población mundial.

En el caso de Bill Gates, tuvo que atreverse a romper con los paradigmas impuestos por la tecnología de su época y sin contar todas las dificultades por las que tuvo que pasar. Premiumflorist, como nos cuenta su Director de Marketing, tuvo que armar una logística muy intrincada para lograr entregar sus pedidos más rápido que ninguna otra empresa de delivery de flores y regalos.

Nos cuenta también, que el truco, fue saltarse el paso del almacenamiento de las flores durante varias semanas que, además de generar gastos, deteriorar las flores y tener que reacondicionarlas para que parezcan frescas.

“El resultado de todo esto es que el producto está listo mucho más rápido, hacemos entregas en unas 3 horas desde el momento en que se realiza el encargo, prestando especial atención a los detalles y con alta calidad garantizada” nos comenta Santiago Funes.

También nos cuenta que gracias a un sistema que les permite rastrear cada pedido, la empresa sabe en todo momento el status de cada entrega y actúa si detecta un retraso.

Esta innovación fue lo que provocó que Premiumflorist se volviera tan influyente, que, como se dijo antes, es el principal objetivo de todo emprendimiento empresarial.

Ejemplos de perseverancia, pero también de astucia

Por lo general, las historias de estas empresas exitosas tienen como protagonista a alguien joven, intrépido y excéntrico. Pero, por ejemplo, Kentocky Fried Chicken (KFC) fue fundada por un abuelo, veterano de guerra que poco sabía de tecnología moderna.

Logró llevar la receta de pollo frito de su familia a las mesas de toda Norteamérica y finalmente a todo el mundo. ¿Cómo lo hizo?, de la misma manera que se hizo en Premiumflorist; perseverando y con una estrategia bien encaminada.

Que Facebook se haya convertido en una red social líder, pionera e innovadora y que Amazon sepultara a la competencia de las e-commerce, o que Uber, por poco provocaba una crisis en el negocio del Taxi Driving no fue ninguna coincidencia.

No, cada uno de ellos vio una necesidad, realizó una propuesta para solucionar dicha necesidad y luego hicieron que todos quisieran usar sus servicios/consumir sus productos. Tampoco fue de la noche a la mañana; tomó años de esfuerzo, dedicación, perseverancia e inteligencia para que cada una llegara a ser lo que es hoy día.

¿Una necesidad? Una solución

Del mismo modo, Premiumflorist.com y su equipo, encontraron ciertas carencias en el negocio del envío de flores y regalos: la calidad del servicio y la eficiencia eran terribles en su mayoría.

Santiago Funes, su Director de Marketing, nos relata:

“encontramos un hueco en el mercado e intentamos llenarlo, resultaba ser que, las florerías tradicionales muchas veces erraban las entregas, se tardaban, costaban mucho y no daban demasiadas opciones; nosotros ofrecimos un servicio completo, eficiente, accesible y variado, con opción a personalizar los regalos, acompañarlos de tarjetas, chocolates, crear tus propios mensajes con emojis, a la gente le encantó y por eso nos prefirieron”.

Estas palabras ejemplifican lo que dijimos más arriba en el artículo, el emprendimiento empresarial logra expandirse al influenciar de manera positiva al consumidor; dándole lo que la competencia no es capaz de dar, lo que además es un plus, pues agregan el boca a boca a su estrategia de marketing.

La mayoría de las empresas emergentes tienen esto muy en cuenta. Otro ejemplo obligatorio, es Airbnb, una nueva plataforma que está dando mucho de qué hablar. La premisa que ofrece, es un servicio de hospedajes donde los dueños de viviendas pueden alquilar un espacio de su hogar a inquilinos registrados en la plataforma. Esto ha desatado una polémica en la industria hotelera, que nos lleva directamente al siguiente apartado.

La polémica y el emprendimiento empresarial

Para mal, para bien o para mejor, la polémica es un elemento recurrente en los nuevos emprendimientos que marcan tendencia. Amazon, por ejemplo, se enfrentó a ella cuando la cadena Blockbuster cerró gracias al crecimiento de Amazon.

Premiumflorist, también lo experimentó, en su momento, la competencia con las florerías tradicionales hacía que hubiera mucha rivalidad. Ciertamente no desplazó a la competencia, pero si se llevó una buena parte de los clientes de este mercado empezando por las principales ciudades de México con florerías en Guadalajara y México DF, para luego expandirse por todo el continente.

Seamos francos, desde el punto de vista del engagement, la industria floral tiene por lo general una clientela casual, no fija, muy poca gente compra flores de manera recurrente.

Pero el modelo empresarial de Premiumflorist rompe en gran medida con este paradigma, pues muchos clientes regresan a usar el servicio varias veces. Esto, en parte es gracias a la variedad, pues, si puedes encontrar todo lo que necesitas en un mismo lugar y a buen precio ¿Qué razón habría para ir a buscar en otro lado?

Otro de los grandes retos de una empresa con influencia, es mantener esa influencia. Que las personas se hagan la misma pregunta que hicimos en el párrafo anterior, quienes lo logran, pueden hacer que mercados que por lo general son casuales, esporádicos, se conviertan en pescadores de clientes fijos.

Analizados estos puntos sobre el emprendimiento empresarial, sabiendo influenciar correctamente a tu público objetivo, será mucho más fácil saber qué estrategia usar para lograr el éxito.

Las fechas especiales y los aumentos en las ventas.

La gran lección que podemos aprender de premiumflorist.com es como utilizan sus hermosos arreglos florales para incrementar sus ganancias durante las fiestas. Según datos proporcionados por la empresa, para Navidad y para San Valentín, es cuando mejores ganancias (y más trabajo) registran.

Es en estos momentos cuando, por cuestiones relacionadas a la inherente necesidad de consumir que surge durante estos días, en todo el mundo, se incrementan en gran medida los encargos de flores. Para prepararse, el equipo de Premiumflorist se toma semanas para organizar la logística que seguirán en las fiestas.

Todo ese alboroto da como resultado clientes felices y bolsillos llenos en el mercado floral de internet.