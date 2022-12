Predial: Este día se paga en Pachuca y estos son los descuentos

Este día se paga en Pachuca y estos son los descuentos

Los pagos de servicios como el predial, impuesto que se cobra a propietarios de inmuebles o predios en la ciudad, va a llegar en enero del 2023 y con él, una serie de descuentos que el ayuntamiento de Pachuca está ofreciendo.

Por medio de su cuenta de Facebook, el alcalde de Pachuca de Soto, Sergio Baños, informó que desde el mes de enero del 2023, la ciudadanía podrá acudir al Centro Cultural ‘El Reloj’ en un horario de 8:30 a 6 de la tarde, para realizar el pago puntual de este impuesto inmobiliario.

Pago del Predial en Pachuca

El Predial se paga cada año y tiene descuentos en el mes de enero

Los descuentos se detallan en la publicación, y estos van desde el 10 porciento hasta el 50 porciento, y aquellos ciudadanos que hagan su pago en enero contarán con un descuento del 25% en el impuesto sobre el inmueble, 15 porciento de descuento en el mes de febrero y 10 porciento en marzo.

También habrá un cinco porciento adicional de descuento por pago anual anticipado y si el propietario de la vivienda es capaz de demostrar que utiliza energías limpias en su hogar.

Mientras tanto, las personas jubiladas contarán con un descuento del 50 porciento en el pago, y éste será igual para personas pensionadas, de la tercera edad y con capacidades diferentes, y para hacer válido este descuento, tendrán que presentar identificación que acredite su condición.

Este descuento solo será aplicable a un predio por contribuyente, y al que se aplique deberá tener los siguientes requerimientos:

Tener construcción de casa, comercial no mayor a 25 metros cuadrados y no se consideran lugares sin edificación no con construcciones de tipo industrial.

También puedes hacer este pago en línea en el sitio predial.pachuca.gob.mx donde puedes consultar la boleta del predial para conocer la cantidad a pagar.

¿Qué es el pago Predial?

El Impuesto Predial es un tributo que se aplica en muchos países

El impuesto Predial es un tributo con el que se grava la propiedad o posesión inmobiliaria, siendo así una contribución que hacen los ciudadanos que poseen un inmueble, así sea una casa o un despacho o un edificio o local comercial.

Este impuesto existe en muchas naciones y se sustenta en que los dueños de un inmueble deben aportar una cuota anual al Estado.

