Precio del Bitcoin supera los 50,000 dólares por primera vez desde mayo

El precio del bitcoin superó los 50,000 dolares este lunes 23 de agosto por primera vez en tres meses, en medio del renovado interés de los inversores en la criptomoneda.

La unidad subió 4% hasta los 50,350 dólares el nivel más alto desde mayo, cuando comenzó a depreciarse en una serie de temas como el control chino sobre las criptomonedas y la decisión de Elon Musk, el jefe de Tesla, de dejar de aceptarlo por el impacto ambiental de minar estas monedas. No obstante, el gigante de los vehículos eléctricos posteriormente manifestó su apoyo a bitcoin, mientras que otros inversores de alto perfil, como el fundador de Twitter, Jack Dorsey, también expresaron interés.

El Bitcoin ha subido más del 70% desde junio, cuando cotizaba a 29.000 dólares, y se especula que podría seguir subiendo hasta los 100.000 dólares, pese a los tuits de Elon Musk y Michael Saylor que han influido en el precio de la criptomoneda

Rick Bensignor de Bensignor Investment Strategies dijo el lunes que "se está acercando al punto más alto de lo que espero que sea su nuevo rango de cambio" de entre $ 40.000 y $ 50.000.

Precio del Bitcoin aumentó drásticamente en las últimas horas

Es el mayor precio del Bitcoin registrado desde mayo

La moneda digital subió por encima de ese nivel alrededor de las 10:40 pm ET del domingo, según datos de Coin Metrics. A las 8:55 am ET del lunes había subido hasta a $ 50,296.43 y hacia las 09:25 GMT, la unidad subía 4% hasta los 50,350 dólares, el nivel más alto desde mayo.

Sin embargo, el Bitcoin permanece lejos de su máximo histórico de casi $ 65,000 en abril. Aunque se depreció fuertemente en junio y julio, incluso cayendo por debajo de $ 30,000. Una de las principales razones fue el renovado escrutinio regulatorio de las autoridades chinas, que ha obligado a las operaciones mineras de bitcoin a cerrar y trasladarse a otro lugar.

Pero desde mediados de julio, Bitcoin ha aumentado constantemente. En los últimos días, dos anuncios clave han sido positivos para el espacio de las criptomonedas. La semana pasada, Coinbase dijo que compraría $ 500 millones en criptomonedas en su balance y asignaría el 10% de las ganancias a una cartera de criptoactivos.

Además PayPal dijo que lanzaría su servicio para permitir que las personas compren, mantengan y vendan monedas digitales en el Reino Unido.

¿Qué es el bitcoins y cómo funciona?

Se trata de una moneda digital

Bitcoin (tambien conocida como criptomoneda), es una moneda digital, es decir un tipo de dinero que es completamente virtual. Es como una versión en línea de efectivo. Puedes usarlo para comprar productos y servicios, sin un intermediario como un banco, pero no muchas tiendas aceptan Bitcoin todavía y algunos países lo han prohibido por completo.

Sin embargo, algunas empresas están empezando a aceptar su creciente influencia y por ello el precio del Bitcoin ha aumentado recientemente.

