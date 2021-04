Precio de la soja alcanza los 577 dólares ante la demanda de China

Los precios de los granos operaron hoy con incrementos generalizados en el mercado de Chicago, en una jornada en la que el precio de la soja ganó 1,84% (US$ 10,47) hasta los US$ 577,24 la tonelada, mientras que la posición de julio avanzó 2,13% (US$ 11,76) en US$ 563,74.

Según información del sitio el Clarín, en la jornada también destacó el fuerte incremento registrado en la cotización del maíz, el cual ganó casi US $15 y se ubicó en valores que no alcanzaba desde julio del año 2013.

Ante esta situación, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señaló que los precios suben a medida que la siembra y la emergencia de cultivos se proyectan a un ritmo inferior al esperado.

¿En qué afecta el precio de la soja?

Por su parte, la Asociación de Procesadores de Oleaginosas (NOPA), encargada del procesamiento de semillas y granos, informó un leve repunte en las actividades de marzo, lo que estimularía el alza en los precios de la harina y el aceite de soja.

Respecto a sus subproductos, el aceite escaló 3,74% (US$ 54,45) hasta los US$ 1.509,26 la tonelada, mientras que la harina ascendió 0,80% (US$ 3,75) para ubicarse al cierre de la jornada a US$ 469,58 la tonelada.

Como te indicamos al inicio de este artículo de La Verdad Noticias, el maíz subió en su contrato de mayo 5,41% (US$ 14,96) hasta los US$ 291,32 la tonelada consolidando precios que no se veían desde julio de 2013.

"A medida que la demanda proveniente de China se mantiene fuerte, el tiempo no colabora en las cosechas del grano amarillo. No conforme con ello, el tiempo de la semana que viene se proyecta sin demasiadas precipitaciones”, explicó la BCR.

Además del precio de la Soya, el trigo ganó 0,67% (US$ 1,84) y se posicionó al final de la jornada a US$ 272,82 la tonelada, como consecuencia de que persiste "la sequía en las planicies estadounidenses".

