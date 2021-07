El precio del ethereum subió el miércoles por la tarde después de que el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, dijera que es dueño de la criptomoneda en la conferencia The B Word, un evento organizado por el Crypto Council for Innovation.

Ethereum, que ya se estaba recuperando ese día, tocó su punto más alto de la sesión después de la mención de Musk. Duraba más del 12% y estaba cerca de los máximos del día.

Elon Musk también repitió su apoyo a las criptomonedas en general, a pesar de los posibles riesgos ambientales, diciendo: “Una cosa que debes tener en cuenta con las criptomonedas, especialmente con bitcoins, es usar prueba de trabajo, usar energía que es demasiado y no necesariamente buena para el entorno.”

Tesla podría aceptar bitcoins nuevamente: Elon Musk

Precio de Ethereum se dispara tras confirmación de que Elon Musk es su dueño.

Dado que la minería de bitcoins se alimenta cada vez más con energía renovable, dijo Musk, es probable que Tesla pueda comenzar a aceptar bitcoins nuevamente para comprar sus autos eléctricos.

Musk también dijo que, en este momento, las únicas acciones que cotizan en bolsa que posee son las de Tesla, y que él personalmente posee algo de bitcoin, dogecoin y ethereum. “Lo único importante que tengo fuera de Tesla es SpaceX”, señaló, habiendo ayudado a crear ambas empresas. También dijo que ha mantenido su bitcoin a largo plazo.

“Si el precio de bitcoin baja, pierdo dinero. Podría bombear, pero no descargo”, dijo Musk. “Definitivamente no creo en subir el precio y vender ni nada por el estilo. Me gustaría que Bitcoin tuviera éxito”.

Elon Musk confirma que Tesla y SpaceX poseen bitcoin

La Verdad Noticias informa que, Elon Musk también confirmó que tanto Tesla como SpaceX poseen bitcoin y ninguna otra criptomoneda en este momento.

La conferencia B Word se estableció para “desmitificar”, “desestigmatizar” y “corregir la narrativa principal” en torno a la criptomoneda bitcoin y promover su aceptación y uso institucional.

Elon Musk habló sobre las criptomonedas en un panel junto a Jack Dorsey, CEO de la compañía de pagos Square y la plataforma de redes sociales favorita de Musk, Twitter, junto con la fundadora y CEO de Ark Invest, Cathie Wood, quien respondió las preguntas del moderador y líder de Square Crypto, Steve Lee.

