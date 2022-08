Por resolución del TFJA Tv Azteca deberá pagar millonaria suma al SAT

Luego de que el pasado 26 de abril de 2022, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictaminó que la empresa de telecomunicaciones TVAzteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, debía de pagar cerca de 2,447 millones de pesos, este 10 de agosto se confirmó la resolución por unanimidad de votos a favor del Servicio de Administración Tributaria.

“Por unanimidad de ocho votos se aprueba la ponencia y se resuelve que la parte actora no probó su pretensión en el presente juicio”, dijo Rafael Anzures Uribe, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Por lo anterior, ahora el SAT recibirá 2,447 millones de pesos derivados de las ganancias por la venta de acciones, por concepto de ISR, multas y recargos decretados por el mismo organismo, pese a que los abogados de TV Azteca se ampararon en contra de la decisión del SAT ante el Poder Judicial.

SAT vs Salinas Pliego

El SAT hizo hincapié en los montos no reportados por Tv Azteca

Actualmente la fortuna de Salinas Pliego, está valuada en poco más de 11,2 miles de millones de dólares, más de, 226 mil 094 millones 726 mil pesos mexicanos, esto gracias las empresas con las que cuenta: Grupo Elektra, Banco Azteca, TV Azteca, TotalPlay, Italika, Upax, Fundación Azteca, Mazatlán Fútbol Club, TotalSec, Kybernus.

Situación que lo ha llevado a mantener una polémica relación con el SAT, puesto que ha declarado que en existen malos manejos y que la institución le ha pedido pagar cobros que no existen, según aseguró en redes sociales.

“Vamos a pagar, SOLAMENTE lo justo y apegados a la ley. Que ustedes los enajenados no entiendan que en México tenemos derecho a no estar de acuerdo con la autoridad e inconformarnos, no es problema mío, es gobierno, no son dioses y se equivocan y trabajan para el pueblo”escribió.

Tv Azteca registra mayores ingresos

Salinas Pliego deberá pagar más de 2 millones de pesos

De acuerdo con la información recavada por La Verdad Noticias, entre enero y marzo de este 2022, la televisora reportó una utilidad neta de 85 millones de pesos, luego de haber registrado una pérdida neta de 281 millones de pesos en el mismo periodo del año anterior, todo esto mientras en el panorama se disputaba una cifra millonaria con el SAT.

