¿Por qué se le llama peso a la moneda en México?

El peso nació 15 años después de la llegada de los españoles y la historia de la moneda mexicana tiene anécdotas que denotan la riqueza de la historia de México, detalles que en La Verdad Noticias te traemos.

En tiempos prehispánicos el cacao, el polvo de cobre, el jade o las mantas de algodón servían como moneda de cambio, pero con la conquista española el pago se empezó a hacer a través de monedas. Con la llegada de los españoles a México se emplearon durante los primeros años las monedas que habían traído de Europa.

También se mandó a fundir y marcar todo el oro que se había encontrado en Tenochtitlán. Con el tiempo se generó la primera moneda mexicana, utilizando los metales preciosos que abundaban en todo el país. La primera moneda nacional fue el oro de tepuzque, una moneda de cobre con muy poca cantidad de oro que fue rechazada por los indígenas.

¿Cómo nació el peso mexicano?

Así lucen los nuevos pesos.

Las primeras monedas coloniales usaban monedas de plata y la única manera de definir su valor era pasándolas, por lo que un pedazo de plata bien pesado se comenzó a llamar peso, de aquí nace el nombre de la moneda mexicana. El entonces peso de plata poco a poco se fue convirtiendo en la moneda tradicional en el país,

En el capítulo 161 sobre la Real Casa de Moneda de México se cita el libro Guía de Forasteros y repertorio de conocimientos útiles, publicado por Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de José María Morelos y Pavón, en donde se cuenta parte de esta historia.

“La Casa de Moneda de México es uno de los establecimientos que en todos tiempos (sic) han llamado la atención de los extranjeros (sic) y que ha sido célebre en todo el mundo, por la prodigiosa cantidad de metales preciosos que en ella se han acuñado”.

“Hasta catorce años después de la conquista, es decir, hasta el año 1535 no se conoció en México, otra moneda, que la labrada en España; más (sic) como la que venía no bastaba para el comercio en sus diferentes cambios, se valían de plata sin labrar, haciendo piezas pequeñas de un peso convenido, y de aquí viene el nombre de pesos que antes no se conocía en la moneda”.

El peso duro

La historia del peso inició cuando arribó a la Nueva España el virrey Antonio de Mendoza, quien traía consigo la creación de la primera casa de moneda de América. Fue así que en 1535 es fundada la de México. La primera moneda que se acuñó contenía 27 gramos y medio de plata y fue llamada Real de a ocho o peso duro, el cual dejó atrás la moneda de poca calidad que se impuso al principio.

Te puede interesar: ¿Por qué el peso mexicano es la “envidia” del mundo?

¿Cómo le dicen al peso mexicano?

Desde 1535 las monedas mexicanas son fabricadas por la Casa de Moneda de México y desde el 15 de marzo de 1861 se dividen de acuerdo con el sistema métrico decimal. El peso mexicano es la moneda de México. Su código es MXN y se representa como $. Para diferenciarlo de las otras monedas que utilizan el símbolo $. El código MXN reemplaza al anterior MXP.

