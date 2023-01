¿Por qué puedo tener problemas con el SAT? Evita caer en esto 9 errores. Foto: agingcare.com

Todos los mexicanos le tememos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre todo porque no sabemos muy bien que es lo que no debemos hacer con nuestras cuentas bancarias, es por eso que te revelamos 9 errores que nunca debes cometer en 2023, si no quieres tener problemas, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias queremos sugerirte que consultes a un contador, sobre todo si eres propietario de un negocio y obtienes beneficios por rentar inmuebles, ya que estos ingresos podrían encender las alarmas de la institución reguladora y ponerte en la mira.

Hace poco te revelamos como renovar tú e.firma en 2023, pero ahora te decimos que estar al corriente con estos trámites es muy sencillo, aunque conseguir una cita puede ser tediosos, te aseguramos que la atención es muy buena.

No cometas estos 9 errores y estarás bien con el SAT

Mujer molesta. Foto: fool.com

Aunque estar al corriente con las obligaciones fiscales es muy sencillo, muchos contribuyentes aún siguen realizando prácticas que la institución reguladora vigila de cerca y además castiga con costosas multas, es por eso que el fiscalista, Mario Beltrán, te propone evitar las siguientes prácticas:

No dejes que nadie use tu cuenta para recibir depósitos transferencias Evita hacer depósitos en efectivo a tus cuentas. Nunca prestes tu tarjeta de crédito. Pagar tu tarjeta de crédito es un grave error. No uses tu cuenta bancaria para organizar tandas. Si participas en una tanda, no aceptes que te depositen el dinero. Siempre habrá consecuencias si caes en estos errores No pienses que hay cuentas fiscales y no fiscales, todas son vigiladas. No dejes que nadie aprovecharse de tus cuentas y aprende a decir NO.

Te puede interesar: SAT: Durante 2023 pagarás menos impuestos de tu nómina que el año pasado.

¿Qué es el SAT y para qué sirve?

Es una institución gubernamental mexicana, que tiene como principal obligación, el vigilar que, tanto como personas físicas como morales, contribuyan con el gasto público por medio del cobro equitativo de impuesto.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de elcontribuyente.mx