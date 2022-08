¿Por qué no es bueno pagar todo con tu tarjeta de crédito?

La tarjeta de crédito suele ser una herramienta muy útil y muchas personas suelen pagar todas sus compras con ella, sin embargo esto no es muy recomendable, especialmente si no sabes como usarla adecuadamente, por eso en La Verdad Noticias te presentamos algunos tips que debes tener en cuenta.

Apenas hace unos días la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) incrementó en 75 puntos base la tasa de interés, ubicándola en 8.50%, es por ello que deberás evitar a toda costa atrasarte en tus pagos para no pagar más de intereses.

Hay que tener en cuenta que una tarjeta de crédito es como dinero en efectivo que te presta el banco, de tal forma que al usarla adquieres una deuda que deberás pagar al final del mes.

Recomendaciones para usar tu tarjeta

Si tienes muchas tarjetas considera la fecha de pago de cada una

A continuación te presentamos cinco puntos que debes considerar a la hora de hacer tus compras con tu tarjeta de crédito y los motivos por los cuales no es bueno pagar todo con ella:

Capacidad de pago: Antes de pagar todo con tu tarjeta primero debes tomar en cuenta tu capacidad de pago, pues no debes adquirir una deuda que no puedas pagar. Para hacerlo resta a tus ingresos los gastos fijos, como despensa, pagos de servicios, renta, etc.

Tu fecha de corte y pago: La fecha de corte es el día del mes en que se hace un recuento de todas tus compra de los últimos 30 días. Desde ese momento tienes 20 días para pagar.

Tasa de interés anual y pagos mínimos: La tasa de interés es el porcentaje que aumenta tu deuda en caso que te atrases con tu pago. Sí no tienes el dinero suficiente para pagar toda tu deuda puedes hacer pagos mínimos, pero esto no es recomendable, pues de lo que pagues solo una parte se irá al pago de capital (mínimo el 1.5%) y el resto de tu dinero servirá para pagar tus intereses.

Comisiones y recargos: Los bancos suelen cobrar una pago anual por darte la tarjeta, además en algunas ocasiones si no la usas te cobran algún tipo de recargo.

Ser totalero: Lo más recomendable es ser “totalero” es decir, liquidar la deuda de tu tarjeta de crédito cada mes en tiempo y forma, así evitarás los intereses y disfrutarás de los verdaderos beneficios de tu tarjeta, además que creas un buen istorial crediticio y aumenta tu monto de crédito.

Como consejo extra te comentamos que no se recomienda pagar la tarjeta de crédito en efectivo, pero no por que aumente el monto de tu deuda, sino por el SAT.

¿Qué es tener una tarjeta de crédito?

Evita hacer compras que no puedes pagar

Una tarjeta de crédito es un medio de pago que te permite hacer compras y pagar después. Es “de crédito” porque la suma de dinero que usas cuando haces una compra, corresponde a un préstamo que te otorga la entidad financiera, sin embargo cada mes debes pagarla para que no te cobren intereses.

