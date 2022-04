¿Por qué es importante tener una cobertura cambiaria en tus negocios?

Aquí es donde entra la importancia de plantear coberturas cambiarias en tus negocios, organizaciones o empresas. “Especular” con la baja de la moneda es un error gigante, y eso a muchos empresarios los corre de su foco principal: vender sus productos.

Es por eso que, a continuación, te enseñamos en qué consiste la cobertura cambiaria, y por qué es una excelente idea implementarla en tu negocio desde el día uno.

¿Qué son las coberturas cambiarias?

Una cobertura cambiaria es aquel mecanismo que te permite como organización, empresa, negocio, o inversionista protegerse y prepararse para el cambio de la moneda de uso global (el caso más conocido, el dólar). Este accionar trae como consecuencia evitar futuras pérdidas monetarias, fijando así un aumento aproximado en los precios que sea rentable a largo plazo.

Esta planificación tiene como fin acordar un precio de divisa con anterioridad a que el aumento de ella se efectúe por las diferentes variantes (inflación, riesgo país, caída de la bolsa, entre otros factores). De esta manera, el sujeto no se ve tan afectado en la compra con moneda extranjera.

Esta cobertura es de suma importancia si consideramos a las empresas que traen consigo un gran negocio de compra/venta en el mercado exterior, puesto a que son los más expuestos a los aumentos sin previo aviso de la moneda.

Por ejemplo, un vendedor de tapados puede cobrar en su país en pesos. Sin embargo, los cueros o telas las importa de la India, entonces hay una comercialización en dólares por la compra a ese proveedor internacional. Si bien en su país no le afecta la suba del dólar por facturar en pesos, él luego no podrá volver a comprarle a ese distribuidor en dólares si no previó el aumento del mismo.

Por lo tanto, el comerciante que importa productos abonados en dólares debe tener siempre un resguardo ante el aumento de la divisa.

De manera contraria, si el dólar aumenta, pero él no encuentra la necesidad de aumentar el precio de sus productos (en pesos) porque en su país la moneda propia no ha aumentado, el vendedor no puede abastecer la materia prima de la próxima tanda de pedido. Es más, seguramente pierda mucha más plata.

Pero, ¿qué herramientas puedo utilizar para la cobertura cambiaria?

Algunas de las herramientas que en estas épocas funcionan de maravilla para la gestión de las coberturas cambiarias son:

Swap. Esta herramienta es un intercambio de préstamos en una moneda diferente a la mía. Este crédito, tanto de un lado como del otro, se fija con cierta duración y monto invariable. Pensando en un caso concreto, si una chilena precisa un préstamo por dólares, le ofrece a Estados Unidos un bien en pesos chilenos que equivalga lo mismo al préstamo en dólares que él requiere. En pocas palabras, es un intercambio de bien por un bien, uno tangible y el otro monetario.

Contratos forward. Esta es la forma más sencilla de todas: se crea un acuerdo de venta y de compra en una moneda fijada a futuro. Como el caso anterior, se fija un monto y duración que determinará en cuánto tiempo se cobrará.

Opciones. Muy parecidos al punto anterior, la diferencia está en que no son una obligación, sino un derecho para adquirir un activo (la moneda extranjera).

¿Cuáles son las variables en el cambio que debo tener en cuenta?

Determinar qué factores afectan al tipo de cambio en mi organización es fundamental para poder comprender qué debo tener en cuenta en la cobertura cambiaria. Si tengo una empresa internacional, o con proveedores en el extranjero, esto es lo primero que debo considerar antes de efectuar algún préstamo o acuerdo utilizando las herramientas brindadas anteriormente.

Algunas influencias en la variable de cambio en las empresas son:

El riesgo de tipo de cambio. La constante variable de cambio en el mercado monetario puede hacerte perder gran parte de tu capital si no la previenes con anterioridad. Este riesgo surge de la cotización de una divisa por otra tasada en un valor mayor.

La comisión de la moneda. Esta es la variable en tanto a la compra y venta de la moneda en el mercado.

¿Cómo me preparo o evito el riesgo de la variable cambiaria?

Intenta negociar una cobertura cambiaria

Este es un paso básico. Luego de estudiar el tipo de cambio que suele efectuarse en la moneda que compras mercadería o negocias (y no es la tuya), intenta crear una cláusula que evite un riesgo alto en las variantes de la moneda.

De esta manera, el cambio no te afectará 100% de manera negativa, apresurada y desprevenida; sino que tendrás un apoyo y sustento para hacerle frente.

Factura en tu moneda nacional o local

Este es un punto un poco más complejo, puesto a que te limitas a entrar en el mercado internacional. De igual forma, crear una gran clientela en tu país puede ser una excelente solución si te ves complicado a la hora de hacer cambios en el extranjero.

La factura en la moneda local te condiciona a mover tus productos en tu campo, ¡pero tampoco es tan mala idea!

Consigue entrada de una moneda conocida y regulada

Aquí hay dos alternativas posibles: manejarse con una moneda que esté regularizada y sea estable, como lo suele ser el dólar dependiendo de cada país; o, si tienes ingresos en esta divisa porque realizas ventas (y no sólo compras de mercaderías, por ejemplo) en el mercado exterior, intenta ahorrar en esa moneda para que no tengas que estar pensando en conseguir cambio, ¡sino que ya lo tienes asegurado!

Esta es una tarea difícil de planificar y abarcar sin tener experiencia o conocimientos, por eso te recomendamos que contrates a los profesionales calificados para hacer estos estudios de mercado. Seguramente pierdas un poco de dinero contactándote, ¡pero seguro es mucho menos que lo que perderás por no hacerlo!