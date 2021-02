El apagón de energía eléctrica que inició el fin de semana en varios estados del norte del país está dejando pérdidas millonarias en por lo menos 2 mil 600 maquiladoras mexicanas, advirtió el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación de México (Index).

Luis Manuel Hernández, presidente de Index, aseguró que estos apagones dejan pérdidas de 200 millones de dólares (mdd) por hora a 800 firmas del sector exportador.

Las autoridades federales refieren que los cortes de electricidad ocurrieron debido a que el frío extremo en Texas, Estados Unidos, impidió el suministro de gas de ese país hacia México.

“Estamos teniendo un impacto social muy fuerte en el sector”, dijo Luis Hernández. “La mayor parte de las pérdidas se van a reflejar en el tema T-MEC. Ahorita está en varios escritorios del gobierno federal americano y mexicano”, agregó.

Por apagón, maquilas mexicanas pierden 200 mdd cada hora en el norte del país

Maquiladoras prevén pérdidas millonarias

Además del impacto económico, este tipo de acontecimientos se traducen en incertidumbre para los corporativos, específicamente en los planes de inversión, pues no saben cuándo va a va a dar una situación similar, en la que el sector no esté preparado para hacerle frente y no se cuente con un plan de implementación con tiempos, fechas y responsables a los que podamos hablar.

Luis Hernández reveló que de las empresas ubicadas en Matamoros, el 100 de las empresas están paradas consecuencia de los cortes de energía eléctrica.

Por lo anterior, entre las demandas del Index para el Gobierno federal es que haya una mejor comunicación en cuanto a las fechas de cortes y, así, poder elaborar planes para no interrumpir la producción en las plantas.

“Con una buena coordinación, con paros programados; con una persona responsable en cada región con quien podamos coordinarnos podremos aguantar más. Mientras esa coordinación no se dé, es muy difícil. Tenemos mover a más de un millón de personas todos los días y para eso necesitamos planes”, subrayó Juan Elyd de Index Nuevo Laredo.

Ahora, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación de México exhortó al Gobierno federal que informe cuando se restablecerá el suministro de energía.

