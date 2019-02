Pónganse en orden antes de la declaración anual: SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a los contribuyentes a poner en orden su situación fiscal antes de presentar la declaración anual que para las empresas será en marzo y para las personas físicas en abril, pues advirtió que después de ese periodo vendrán medidas para cumplir el pago de impuestos.

“Pónganse en orden, porque luego van a venir las medidas, no se las puedo adelantar aquí, y a lo mejor van a decir que por qué no les avisamos, les estamos avisando: pónganse en orden ahorita, sobre todo antes de las declaraciones”, advirtió la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat.

Entrevistada al término de la presentación del libro Sistema Fiscal Mexicano, editado por Thomson Reuters, dijo que el SAT hará un combate frontal a la evasión fiscal y la informalidad, por lo que habrá acciones constantes para ello y no bajarán la guardia para obtener más recursos provenientes del combate a la evasión.

“Las acciones son constantes, no ceden, yo les diría que no se confíen a los que están en desorden, a los que sienten que no están al día no se confíen, pónganse en orden, ahorita aprovechen esa circunstancia para ponerse en orden, acérquense a nosotros, a la página de internet del SAT o por teléfono”, señaló.

Cuestionada sobre si habrá una estrategia contra la evasión en el sector hidrocarburos, a propósito del plan del Gobierno para fortalecer al sector energético, dijo que el SAT hará una revisión a ese sector pero también al resto de los sectores de la economía mexicana.

“Lo que estamos haciendo es alinear incentivos, en muchos rubros, y algunas cosas en esos alineamientos pueden ser pequeñas cositas pero ese efecto puede ser muy representativo y muy fuerte para nosotros, por eso digo, alinear incentivos pueden ser pequeñas cosas, modificaciones, ajustes a reglas, al marco normativo y ciertos procesos internos del SAT”, comentó.

La Ley de Ingresos de la Federación 2019 contempla una recaudación de impuestos por 3 billones 311 mil millones de pesos, de los cuales 53 por ciento, es decir, un billón 752 mil millones de pesos provendrán de recaudación del Impuesto Sobre la Renta.