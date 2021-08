Pieza Clave, una iniciativa para la reactivación económica

Desde el pasado mes de marzo, el Consejo de la Comunicación Voz de la Empresas, lanzó a nivel nacional la campaña Pieza Clave, con el fin de mostrar que “El bienestar de todos es nuestra empresa” y su objetivo es dar a conocer la dimensión social que generan las empresas y su contribución para el bienestar social y económico de México.

En entrevista, Jorge Serna, uno de los voceros de la campaña, señala que las empresas son mucho más que un lugar de trabajo, son colaboradores y empresarios trabajando juntos, un espacio de innovación, fuente de recursos y aliados del desarrollo de comunidades.

Serna, vocero de la campaña, quien es egresado de la carrera de Filosofía y Letras del Instituto Superior de Teología y Filosofía de Teziutlán, Puebla; fundador y presidente de la Red Nacional México Emprende, en la que creó el galardón nacional para las pymes, el cual ha sido avalado por la Concanaco; presidente de Mipymes en Movimiento AC y director general de Marketing Inteligente para Pymes.

Jorge Serna se ha destacado en el desarrollo humano y social, sobre todo en la creación de empresas a través de la formación y capacitación, para lo cual ha desarrollado temas como liderazgo y emprendimiento para jóvenes, entre otros.

Sobre el origen de la campaña, explica: “vimos en el 2020 que hubo una crisis muy grave en el país y el gobierno la quiso minimizar aunque se cerraron más de un millón de negocios, se perdieron más de 10 millones de empleos y cayó el Producto Interno Bruto en un 5 por ciento. Esa crisis al día de hoy se está acrecentando y ha afectado a millones de familias mexicanas”.

Ante esto, la respuesta de los poderes en la instancia federal no ha sido la adecuada y con esta campaña les están pidiendo que ayuden al sector empresarial con leyes que lo beneficien, porque si el gobierno no se da cuenta de esta crisis, no tendrá de dónde obtener los recursos para ayudar a la gente.

Destaca entonces que hay tres piezas claves que deben interactuar para reactivar la economía del país en estos tiempos de pandemia y de crisis: el sector empresarial, el Estado mexicano y los trabajadores.

Pilares de la campaña

1. Generación de empleos: Las empresas pequeñas, medianas y grandes generan el mayor número de empleos en el país. A través de los empleos que generan las empresas, es que podemos lograr bienestar como personas y también para nuestra familia.

2. Desarrollo personal: Las empresas cuidan a sus colaboradores en sus espacios de trabajo. Han reforzado las medidas para que a la par que se reactive la economía, se procure la salud de su fuerza de trabajo. Ofrecen capacitación y crean oportunidades para el bienestar de los colaboradores y sus familias.

3. Ciclo de valor: Las empresas generan impacto dentro de las comunidades donde se establecen, apoyando el desarrollo de cadenas de proveeduría locales.

4. Desarrollo social: programas de apoyo a la comunidad, acciones de responsabilidad social. Sustentabilidad, inversión e innovación en procesos, materias primas, uso de recursos. Equilibrio entre el crecimiento económico y social.

Sobre estos pilares, uno de los que más se habla en la frontera norte es de la incapacidad de la industria local para servir de proveedor al sector maquilador. Al respecto dice que “es muy importante la intervención de la segunda pieza clave que es el gobierno mexicano que genere las herramientas que permitan desarrollar a las empresas al nivel que se requiere en ciudades como Juárez”.

Jorge Serna, vocero de la campaña Piza Clave

La tercera pieza clave

Si bien gobierno y empresa son las primeras dos piezas claves, destaca sobre todo en esta campaña la labor de la sociedad mexicana en general. “Necesitamos que la sociedad siga contribuyendo, de preferencia comprando local. Si la gente no compra en su entidad, el dinero se va a otros estados u otros países y esto genera menos desarrollo social en la comunidad local. El consumo de lo que se produce en cada entidad fortalece la economía local y al pagar los impuestos locales, se permite que haya más empleos, que los ayuntamientos y estados puedan invertir en sus comunidades para generar el progreso y desarrollo que creará un mejor nivel de vida”, expone Jorge Serna.

Lograr esto no es tan sencillo, pues en buena parte de la población mexicana se tiene la idea de que el producto nacional es más caro que el importado. “Si la gente compra más lo de fuera, lo local podría parecer más caro porque al final del día la empresa mexicana paga impuestos, renta, servicios, nómina y permisos para funcionar. Podemos contribuir comprando en el tianguis, pero sin regatear los precios, porque siempre son más baratos que en un supermercado, donde se paga sin chistar”, señala.

“El año pasado, el gobierno nos pidió a los empresarios que sostuviéramos la nómina, pero no generó incentivos; dicen que daban un incentivo de 25 mil pesos, pero para una empresa con 10 o 15 empleados, eso no servía ni para la nómina de una semana. Por eso, tenemos que generar conciencia de que si los negocios cierran, hay desempleo y nunca vamos a salir del círculo vicioso”, explica.

Agrega, además, que es importante continuar con las medidas de protección contra el Covid-19 como el uso de cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia “porque si no logramos salir de la crisis sanitaria, la económica va a ser cada día peor”.

Tomando en cuenta que todo el país se encuentra viviendo campañas electorales para renovación de congresos locales y federal, Serna señala que “es el momento clave para exigir a quienes van a estar en el Poder Legislativo que haya políticas claras y mejores leyes para incentivar al poder empresarial. Si los candidatos no hablan de desarrollo económico y de fortalecimiento a las empresas, entonces hay que buscar otro que sí lo haga”.

A través de la página de Voz de las Empresas, el tercer jueves de cada mes se reciben retroalimentaciones de nuevas y mejores prácticas que están implementando las empresas. “Nos llegó un comentario de una persona que nos dijo que un amigo acababa de abrir su negocio y él fue a comer, cuando pidió la cuenta, su amigo le dijo que era gratis, pero no aceptó y le dijo cóbrate porque es tu negocio y necesitas crecer y comentaba que eso lo aprendió gracias a la campaña. Esa es la forma en que cada ciudadano contribuye con los demás”, dice Jorge Serna.

Finalmente, destaca que una cuarta pieza clave en este engranaje que se está fortaleciendo a nivel nacional la integran los medios de comunicación para difundir estas campañas. “Hagamos cosas buenas porque es lo que necesitamos para salir de la crisis. Para emprender hay que aprender y no debemos dejar de luchar porque México nos necesita”.