Pfizer comienza el registro para comercializar la vacuna Covid a privados

Constanza Losada, directora general de Pfizer México, dio a conocer que se inició el proceso para obtener un registro sanitario y comercializar la vacuna Covid-19 en el país.

Durante conferencia de prensa, Losada dijo que en México, esta vacuna actualmente tiene registro para uso de emergencia, lo que significa que solo el gobierno puede importarla y decidir el uso y aplicación.

Registro para comercializar vacuna Covid-19

La vacuna en México ha sido relacionada con consecuencias cerebro vasculares

Esta vacuna, mientras solamente el gobierno pueda importarla y decidir su uso, no puede estar en el sector privado, sin embargo, relató la directora general de Pfizer que se encuentran en el proceso de comercializarla al sector privado, pero el gobierno es quien toma la decisión, sin embargo aún no hay ninguna vacuna anticovid que sea aprobada para su comercialización privada.

Además, dijo que no hay contratos pendientes con el gobierno mexicano para la compra de vacunas.

“En este momento no tenemos ningún contrato con México (…) no puedo especular, lo que puedo decir es que los contratos existentes ya fueron suministrados, lo que planea el gobierno en cuanto inmunización no nos corresponde”, expresó.

En cuanto a sus planes para el año 2023, detallaron que implementarán dos medicinas para la dermatitis atópica, lanzamientos en migraña, cáncer de mama, colon rectal y piel, leucemia entre otras.

Además, esperan traer ciencia de primer nivel a la nación y estiman al menos 30 innovaciones terapéuticas para el año 2025 y afirman que no hay alerta significativa para impedir la vacunación con el químico Pfizer.

Consecuencias de las vacunas Pfizer

Actualmente, solamente la distribuye el gobierno de México

Luego de que la vacuna Pfizer fuera relacionada con accidentes cerebro vasculares, por lo que los especialistas de la empresa dijeron que no hay razón para no usar su propuesta bivalente, ya que no es una vacuna experimental, sino que han estado en investigación frecuente para contrarrestar los efectos de las subvariantes del Covid.

“Recomendamos la vacuna, no solo para México, desafortunadamente el virus ha cambiado y las variantes de la sub variante ómicron son las que están causando problemas en China, algunos países de Europa y el repunte de casos (…) efectivamente se dio una alerta la semana pasada por cuestiones cerebro vasculares a personas mayores de 65 años, el país está alerta con el uso de nuestra vacuna y cualquier otra y la respuesta es que en ninguna base de datos se ha visto una tendencia o riesgo, hay casos aislados y en este momento no hay una preocupación mayor”, dijo a los medios la doctora Yéssika Moreno, directora médica de Pfizer México.

Mientras tanto, Constanza Losada dijo que siempre han estado en contacto con el gobierno mexicano para que la vacuna sea adecuada a las variantes.

