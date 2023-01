¿Perdiste tu tarjeta? Aquí puedes cobrar tu Pensión del Bienestar para adultos mayores

Este 3 enero, todos los beneficiarios de la Pensión Bienestar para adultos mayores cobraron el depósito realizado por el periodo de enero-febrero de acuerdo al calendario oficial.

Sin embargo, muchas personas aún no reciben este apoyo porque perdieron su tarjeta o aún no les llega; lo cual hace que no puedan retirar el dinero en ningún banco o cajero.

Si es tu caso, en La Verdad Noticias te compartimos todos los detalles para que puedas cobrarlo sin necesidad de presentar la tarjeta.

¿Dónde cobrar la Pensión del Bienestar para adultos mayores?

Recibe tu apoyo economómico sin necesidad de tu tarjeta.

Para los adultos mayores que aún no cuentan con su tarjeta o no pueden usarla porque se les perdió, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar, puedes cobrar el primer depósito del periodo de enero y febrero en una de las mesas de atención para los beneficiarios.

También, puedes recibir el apoyo en algunas de las oficinas de Telecomm; sólo necesitas tener ciertos datos y requisitos para hacerlo.

Te puede interesar: ¿Se puede tramitar la pensión del Bienestar antes de los 65 años en este 2023?

Requisitos para cobrar la Pensión del Bienestar para los adultos mayores

Así puedes cobrar tu pensión sin tarjeta.

En estos lugares debes presentar la siguiente documentación:

Presentar tu acta de nacimiento en original y copia de impresión reciente.

Una identificación oficial.

Tu CURP.

Un número de teléfono al cuál lo pueden contactar.

Comprobante de domicilio con una vigencia menor de 3 meses.

Se solicita que los interesados estén al pendiente de su teléfono para darle el pago correspondiente.

Si quieres checar el saldo de tu Pensión Bienestar para adultos mayores, la Secretaría del Bienestar, pone a disposición la Línea del Bienestar, 800 63 94 264.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram