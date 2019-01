Pérdidas por 4 mil mdp al comercio en 5 estados por desabasto de gasolina: Concanaco

Los 11 días de desabasto de combustible han generado pérdidas económicas al sector terciario por casi 5 mil millones de pesos en el Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco y Michoacán, anunció el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos.

Entre el 4 y 14 de enero se registraron más de 2 mil millones de pesos de pérdidas en el Estado de México, la entidad más poblada de la república, ya que aglutina el 12 por ciento de todas las unidades económicas, 100 centros logísticos.

Guanajuato se suma a la lista con pérdidas estimadas en mil 250 millones de pesos, la Ciudad de México reporta mil 150 millones de pesos y otros 195 millones en Jalisco y Michoacán, de acuerdo con datos presentados por los diferentes organismos empresariales, sumando un total de 4 mil 595 millones de pesos.

Pese a la situación, se mantienen las perspectivas favorables para el comercio con un estimado de crecimiento en ventas de 4.5 por ciento, esto superará el 4 por ciento que se prevé crecieron en 2018 y por encima del 2.5 por ciento de previsión para el Producto Interno Bruto (PIB), estima la Concanaco.

"Sí tendrá una incidencia negativa para los números estadísticos de este mes, pero esperamos que la situación comience a regularizarse y que en los próximos once meses se puedan recuperar las ventas; aunque habrá que hacer un esfuerzo significativo para reanimar el turismo en los destinos afectados", dijo José Manuel López Campos.

Los líderes de las localidades señalaron que las pipas que aportó la Canacar ayudaron al abasto del combustible. Laura González, vicepresidente de la confederación, informó que para el lunes pasado, el abasto pasó del 27 por ciento al 45 por ciento en Toluca.

Aunque la concanaco podría importar combustible legalmente a través de las estaciones de gasolina que le pertenecen, el método no representa una estrategia rentable, ya que hacerlo por ductos, y no por pipas, resulta 14 veces más caro, comentó José Manuel López Campos.

"Aunque legalmente se puede, no es rentable, no hay instalaciones suficientes de almacenamiento, la red de ductos es escasa y tenemos el riesgo de que sean ordeñados. El precio, más la transportación, almacenamiento y los impuestos, no lo hacen una vía adecuada, tendría que dejar de ser un canal recaudatorio", explicó el líder empresarial.