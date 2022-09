Pasos para comprar un auto con un autofinanciamiento

Comprar un automóvil en 2022 se ha vuelto muy complicado, por lo que el autofinanciamiento de automóviles es una opción para quienes no pueden comprobar ingresos. Es un sistema de comercialización de bienes en el que un grupo de personas celebran un contrato de adhesión para aportar dinero periódicamente a un fondo de ahorro común, que es administrado por el proveedor de un servicio.

¿Para qué sirve el autofinanciamiento?

Para que puedas adquirir un bien mueble o inmueble. No es un crédito ni un préstamo y se recurre a él cuando las opciones más comunes de adquisición de bienes no se adaptan a tus posibilidades, por ejemplo, cuando deseas adquirir un automóvil en una agencia y no hay forma de que compruebes ingresos.

¿Qué es el contrato de adhesión y cómo se entregan los autos?

En el contrato de adhesión que se firma, se especifica la forma en que se entregan los autos, mediante diversos eventos de adjudicación como:

Liquidación: Entrega hasta que se haya pagado el total de la cantidad acordada

Antigüedad: Entrega al consumidor que haya firmado primero su contrato de adhesión de autofinaciamiento

Puntuación o porcentaje: Se hará entrega al consumidor que cuente con el mayor número de cuotas aportadas al momento de la entrega

Sorteo: Los consumidores que están al corriente con sus pagos participan en un procedimiento aleatorio

Subasta: Se ofrecen cuotas por adelantado y se asignan los recursos al consumidor que, con el mayor número de mensualidades subastadas, tengan más puntos

Otro procedimiento autorizado: Siempre y cuando se haya especificado en el contrato de adhesión

¿Qué debes revisar antes de pedir un autofinanciamiento?

Revisa que los proveedores que presten el servicio de autofinanciamiento cuenten con la autorización de la Secretaría de Economía para su funcionamiento. También cerciórate que tengan contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría General del Consumidor (Profeco). Revisa que tenga al menos la siguiente información:

Número de registro del contrato de adhesión. Consúltalo en https://rpca.profeco.gob.mx/, a través de su razón social, nombre comercial, tipo de contrato o su número de quejas y si fueron o no conciliadas. También puedes consultar https://burocomercial.profeco.gob.mx/.

Los datos de autorización otorgados por la Secretaría de Economía

Número de consumidores que integran el grupo y número que te corresponde como integrante

Número de cuotas periódicas que deberás pagar para que te puedan entregar el vehículo

Especificación del vehículo, señalando marca, modelo, tipo, género o la manera en la que deberá determinarse

Precio del vehículo, señalando el factor por el que se actualiza periódicamente el importe a pagar.

Monto, condiciones, periodicidad y concepto de las cantidades, así como la forma en la que se actualizarán

También, revisa la frecuencia de los eventos de adjudicación, así como la forma en la que te entregarán el vehículo y los medios y periodicidad para que el proveedor notifique y difunda los resultados de los eventos de adjudicación.

Además, el plazo y procedimiento para la liquidación del grupo, es decir, el plazo en el cual se compromete el proveedor a entregar los vehículos a todos los consumidores del grupo, y así concluir el contrato de adhesión celebrado.

Las causas de cancelación del contrato de adhesión y el monto que deberán pagar cualquiera de las partes como penalización, en caso de incumplimiento del mismo.

Finalmente, los tipos de seguro y cobertura. Este seguro podrá ser contratado por el consumidor o por el proveedor.

Tienes derecho a estar informado, por lo que el proveedor deberá poner a tu disposición el manual del consumidor y el contrato de adhesión. Consulta también el Reglamento de Sistemas de Comercialización Consistentes en la Integración de Grupos de Consumidores en el siguiente enlace https://bit.ly/3KlTS0R.

¿Qué recomienda Profeco para un autofinanciamiento?

1. Deben darte recibo de pago

El proveedor deberá darte el recibo o comprobante por cada pago de las cuotas periódicas que realices.

2. Revisa la cancelación del contrato

Puedes cancelar sin penalización alguna el contrato dentro de los primeros cinco días hábiles a partir de la firma del mismo, siempre y cuando no hayas participado en un evento de adjudicación. El proveedor deberá en un plazo no mayor a 25 días naturales siguientes a la notificación, devolverte el importe total de los pagos realizados. Si no lo hace, también deberá pagar intereses moratorios.

3. El grupo debe liquidarse

La liquidación del grupo deberá realizarse dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de vencimiento del contrato.

¿Cuáles son tus obligaciones en un autofinanciamiento?

Al formar parte de un sistema de autofinanciamiento estás obligado a cubrir las cuotas que hayas pactado en el contrato de adhesión. Estas cantidades o porcentajes deberán ser fijas e iguales.

Si tienes preguntas, la Profeco pone a disposición el teléfono 55 5568 8722 y 800 468 8722. También están disponibles sus redes sociales en Twitter @Profeco y @AtencionProfeco, y en Facebook en Profeco Oficial.