¿Para qué sirve un Bitcoin?

Han pasado 14 años desde que las primeras monedas Bitcoin salieron a la luz, aún así, no todos saben lo que son, para qué sirven, cuáles son sus beneficios, etc, es por eso que en esta ocasión, La Verdad Noticias te informará sobre todos esos detalles.

Un Bitcoin es una moneda digital, también llamada criptomoneda, que sirve para que las personas puedan pagar bienes o servicios en los lugares en los que lo aceptan sin tener que rendir cuentas a un banco, funcionando además como una criptodivisa internacional.

¿Para qué sirve un Bitcoin y qué beneficios tiene?

Un Bitcoin no es más que una moneda digital descentralizada que funciona como un sistema de pago que no le pertenece a banco alguno. Entre los beneficios de esta criptomoneda se encuentra que:

Es una divisa internacional.

Es una moneda segura.

Es antirrobos.

Es una moneda descentralizada.

Las transacciones son ágiles.

Siempre conocerás su valor real.

¿Cómo usar los bitcoins?

Manejar Bitcoins es más fácil de lo que puedes pensar, aunque hoy en día no todos se animan a usarlos por el precio al que ya ha llegado esta criptomoneda. Lo único que necesitas es tener un Bitcoin Wallet o cartera electrónica, después puedes proceder a comprar uno, ya sea en forma peer to peer o en una casa de cambio.

Una vez que has adquirido un Bitcoin, puedes decidir si almacenarlo en tu wallet de internet o almacenarlo en una de las carteras digitales offline diseñadas para almacenar criptodivisas. Cuando quieras utilizarlo, simplemente tendrás que elegir “Bitcoin” como método de pago en los comercios que los aceptan.

¿Por qué es tan caro el Bitcoin?

Desde que existen las criptomonedas hasta la actualidad, el Bitcoin que fue la primera de ellas en salir al mercado, pasó a valer menos de un dólar a $18,823.20 USD, pero… ¿te has preguntado por qué hoy en día es tan caro?

La razón por la que un Bitcoin es muy caro se le atribuye a la oferta y la demanda. En un principio, sus características diferenciales en comparación a otras monedas eran muy llamativas, es decir:

No le pertenece a ningún banco central, no es física así que no te pueden robar las monedas de manera convencional y por supuesto, también se encontraba el hecho de que se inventó con la finalidad de que funcionara como un método de pago fácil, rápido y a la cual el banco no le pudiera cobrar tasa alguna.

Ahora, el precio sigue aumentando o disminuyendo día con día porque los que ya poseen Bitcoins los siguen conservando para en un futuro venderlos a un precio mucho más alto del que los adquirieron y quienes aún no tienen, quieren comprar Bitcoins, subiendo así la demanda de los mismos y por consiguiente, su valor.

