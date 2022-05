Para qué sirve la profeco

Si llegaste a esta nota seguramente te estarás preguntando para qué sirve la Profeco, es por ello que en La Verdad Noticias queremos recordarte que esta es la agencia gubernamental que promueve y protege los derechos e intereses de los consumidores.

¿Alguna vez te ha sucedido que adquieres un producto y no es lo que esperabas? Probablemente la publicidad del mismo fue engañosa y no lo supiste hasta que lo recibiste o quizá tu mercancía vino defectuosa y no te la quieren cambiar.

Es justamente la Procuraduría Federal del Consumidor la que se encarga de resolver estos asuntos pero para ello tienes que realizar una denuncia.

Para qué sirve la Profeco y qué problemas resuelve

Los consumidores tienen muchos más derechos de los que pueden creer y la razón por la que no siempre los exigen se debe a que no siempre lo saben, pero no te preocupes porque este organismo te ayudará.

Entre las funciones de la PROFECO se encuentran:

Empoderar al consumidor mediante la protección de sus derechos.

Promover un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable.

Corregir injusticias del mercado.

Fortalecer el mercado interno y el bienestar de la población.

¿Cómo hago para hacer una denuncia en defensa del consumidor?

Si necesitas presentar una denuncia ante la Profeco, puedes acudir a la delegación más cercana o realizarla ante el portal denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Para tal efecto tendrás que especificar el nombre o razón social del establecimiento denunciado, así como los datos que permitan su ubicación, tales como domicilio, número, calle o avenida, colonia y municipio.

También deberás de describir los hechos en los que se basa tu denuncia, indicando el bien, producto o servicio que se trate.

Finalmente se procederá a escribir el nombre y domicilio del denunciante.

¿Cuáles son los derechos que tienen los consumidores?

Conocer nuestros derechos como consumidores es el primer paso que debemos de seguir para evitar que seamos vulnerados, pero, ¿Cuáles son estos?

El derecho a la información.

El derecho a la educación.

El derecho a elegir.

El derecho a la seguridad y calidad.

El derecho a no ser discriminados.

El derecho a la compensación.

El derecho a la protección.

Ahora, ya sabes para qué sirve la Profeco.

