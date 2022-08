¿Para qué sirve el Programa Borrón y Cuenta Nueva de Infonavit?

El programa Borrón y Cuenta Nueva del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores (Infonavit), permite a sus usuarios ponerse al corriente de sus pagos, pues tiene el objetivo de ayudar a los derechohabientes ya que también disminuye la deuda.

El programa funciona de la siguiente manera:

Se suman los pagos pendientes de los derechohabientes al saldo total del crédito que se les otorgó y después, es posible seguir con los pagos normales, mismos que fueron establecidos desde que el crédito fue solicitado y aprobado.

Una vez que se accede al programa del Infonavit, los pagos vencidos se trasladan al monto total del crédito, y con ello, podrán ser regulados.

Requisitos para el Borrón y Cuenta Nueva de Infonavit

Los derechohabientes deben cumplir ciertos requisitos

El instituto ha dado a conocer cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder formar parte del programa:

Tener relación laboral vigente

Haber pagado los últimos dos bimestres del crédito

No tener otra clase de reestructura del crédito

En caso de que el derechohabiente no cuenta con una relación laboral vigente, se deberá haber pagado por lo menos tres bimestres consecutivos del crédito. De no ser así, el cliente no podrá ingresar a este programa que ayuda a los pagos, dado a que reduce también la deuda que se tiene del crédito.

¿Cuándo se condona la deuda de Infonavit?

La Ley del Infonavit beneficia a los usuarios

Este proceso llega cuando el trabajador sufre una incapacidad que le impide regresar al puesto de empleo; para entonces la deuda libera al empleado de sus obligaciones derivadas del crédito, según dicta la Ley de Infonavit.

Para quienes hayan tenido complicaciones con sus pagos, al Infonavit restauró el programa Borrón y Cuenta Nueva, con el cual miles de personas hay resultado beneficiadas dado a que la cantidad de su deuda disminuye considerablemente y se reestructuran los pagos.

