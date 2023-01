¿Pagaste tu préstamo Coppel pero no se vio reflejado? Esto debes hacer

Si tienes un préstamo en Coppel y realizaste tu pago pero este no se vio reflejado en tu estado de cuenta no te preocupes, en La Verdad Noticias te revelamos qué puedes hacer para evitar problemas y no te cobren nuevamente la mensualidad.

Para eso te será de gran ayuda revisar a detalle tu estado de cuenta Coppel y que revises que, además de los conceptos que te cobran, la información de tu pago aparezca con los datos precisos. En caso de que tu abono no esté reflejado luego de esperar como máximo 72 horas podrás ponerte en contacto con la empresa por alguno de los diferentes medios que pone a tu disposición, desde su plataforma digital o la aplicación móvil, por medio del Chat; por correo electrónico; por llamadas; mensajes de WhatsApp y hasta por Facebook Messenger.

Puedes elegir el medio de tu preferencia, pero antes procura reunir los datos que necesitarás, como tu número de cliente y la fecha en que se efectuó el pago, al igual que el monto de la operación.

¿Dónde envío mi comprobante de pago de mi préstamo Coppel?

Asegurate que tu pago se ea reflejado en tu estado de cuenta

Si hiciste abonos a más de una factura, los datos de cuáles son las que pagaste y con qué cantidad para que la entidad se encargue de resolver tu caso. La dirección de correo electrónico a la que puedes dirigirte es atencion@coppel.com, el contacto en Facebook Messenger es @tiendascoppel.com, mientras que el número 800 220 7735 te servirá tanto para comunicarte con una llamada o por WhatsApp.

Si no recibiste un correo de confirmación tras realizar tu pago y sospechas que no fue recibido, lo primero es comprobar que no se a la bandeja de correo no deseado, spam u otras en las que no apareciera visible. Si no aparece por ninguna parte puedes comunicarte con tiendas Coppel por cualquiera de los canales descritos y solicitar apoyo fácilmente.

En ocasiones ocurre también que aparece un abono duplicado en tu factura de Coppel, en cuyo caso también debes reportar a la compañía con un mensaje por el medio de tu elección, para solicitar un ticket de soporte.

Igualmente debes tener al alcance tus datos como número de cliente y las facturas abonadas, para que Coppel analice la situación y en caso de que resulte procedente, que te hagan el reembolso del pago que realizaste de tu préstamo Coppel.

