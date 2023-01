Pagan hasta 50 mil pesos al dueño de esta moneda de Sor Juana ¿la tienes?

Las monedas antiguas emitidas por el Banco de México (Banxico) se han convertido en un tesoro para los coleccionistas, tal como sucede con una moneda de Sor Juana que dejó de circular en los años 90.

Sin embargo es importante que sepas que no todas las monedas pueden ser de colección o pueden venderse a precios altos, como ocurre con la moneda de 20 pesos que vale 5 millones o la de 2 pesos que vale 100 mil, ya que para que una pieza de estas pueda ser considerada valiosa debe contar con algunas características como por ejemplo, estar fabricada de un material que ya no se use o haber sido acuñada para conmemorar algún suceso histórico. Por ello, vale la pena saber por qué este objeto es tan valioso.

¿Por qué esta moneda de Sor Juana vale 50 mil pesos?

Su precio en Mercado Libre podría deberse a que esta moneda de emitió en los años 80 y para 1992 ya se encontraba en proceso de retiro, además de que su estado de conservación parece ser muy bueno de acuerdo con las imágenes que su propietario subió a Mercado Libre. Sin embargo estas son solo suposiciones ya que el dueño de este objeto no agregó a la descripción la razón por la que esta moneda se vende a un precio tan elevado.

Por ello se recomienda que antes de vender o comprar un objeto de estos se acuda primero con un experto en numismática para saber el verdadero valor de una moneda así. Si te llegas a topar con esta moneda entre tus pertenencias, lo mejor es que acudas con un coleccionista que te ayude a conocer el verdadero valor de esta moneda de Sor Juana ya que si su precio es elevado, podrías venderla para tratar de obtener un ingreso extra considerable. Y si quieres saber cómo reconocerla, solo presta atención a lo siguiente.

Así puedes reconocer la moneda de Sor Juana que vale 50 mil pesos

La moneda debe contar con las características que se describen a continuación:

Fecha en que se puso en circulación: 1988.

Diámetro: 31.0 mm.

Forma: Circular.

Peso: 14.9 gramos.

Canto: Estriado.

Composición: Bronce-aluminio.

Denominación: 1,000 pesos.

Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico, con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando el semicírculo superior.

Reverso: Efigie de Juana de Asbaje en posición en tres cuartos de perfil, símbolo "$" y número "1000", ambos en posición vertical; año de acuñación, inscripción "JUANA DE ASBAJE" y símbolo de la Casa de Moneda de México "M°". Marco liso con gráfila en forma de puntos.

