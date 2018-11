¡Pagamos a la CFE o compramos en el BUEN FIN!

Los meridanos están molestos porque se acerca el BUEN FIN, pero las CFE se lleva todos sus ingresos, por lo que ni una pantalla se podrán comprar, por mucho que los jefes adelanten parte del aguinaldo como cada año pasa en estas fechas; otros cuantos ciudadanos también comentaron que las “Ofertas” del BUEN FIN, son solo mercadotecnia que mete en deudas a la población y les quita lo poco que tienen.

María Canul

Molesta expresó, que debido a los grandes pagos que hay que hacer en la CFE, por mucho que se les adelante el aguinaldo o la quincena, ya no se puede aprovechar este tiempo del buen fin, pues con las altas tarifas que hay que pagar y los sueldos bajos del estado, no hay sueldo que alcance para nada, pues muy a duras penas alcanza para lo básico de la casa y de la familia.

Oscar Marfil

El BUEN FIN, es mercadotecnia de las empresas para que las personas gasten lo que no tiene, pues dan facilidades de pagos, y muchas veces se termina pagando más por el producto que si lo compraras en efectivo, por eso no participaría en algo así.

Víctor Segovia

Las ofertas que ofrece el BUEN FIN son buenas, solo que los ciudadanos debemos ser muy observadores y analizar dichas ofertas, para no caer en créditos que no podamos pagar, creo que es una buena oportunidad de adquirir cosas que no podemos pagar de contado, hay que comparar antes de adquirir, pues lo más demandado en este tiempo, son electrodomésticos, pantallas, teléfonos celulares, tabletas, lap tops, yo no he tenido la oportunidad de adquirir algo, pues siempre me haga en números rojos, pero de ser posible cambiaria mi laptop.