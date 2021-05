Outsourcing en la Ley Federal del Trabajo: ¿Qué dice la nueva reforma?

La nueva reforma es una iniciativa para combatir las malas prácticas vinculadas a la subcontratación de los outsourcing en la Ley Federal del trabajo. Este esquema laboral ha servido, en ciertos casos, para vulnerar derechos de los trabajadores establecidos en la Ley.

A continuación La Verdad Noticias te informa acerca de las irregularidades que se han suscitado así como los delineamientos de la nueva reforma.

¿Qué es el outsourcing en la Ley Federal del Trabajo?

De acuerdo con el Artículo 15-A de la LFT se señala que el trabajo en régimen de subcontratación en México es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

Deberá justificarse por su carácter especializado.

No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

¿Cuáles son las desventajas de subcontratación?

Desventajas del outsourcing

El outsourcing en la Ley Federal del Trabajo de México se incluyó en en el año 2012. A partir de entonces, las empresas pudieron comenzar a tercerizar servicios a otras compañías. Precisamente, una de las prácticas más habituales en el país es la externalización del reclutamiento de personal.

Actualmente el outsourcing también es una modalidad que ha suscitado una práctica de subcontratación irregular en muchas empresas. Esto es lo que genera las mayores críticas a la actividad.

La evasión fiscal y el incumplimiento de obligaciones con los trabajadores son las principales malas prácticas asociadas al outsourcing en México. Para erradicarlas, el gobierno actual de Manuel López Obrador pretende reformar la Ley Federal del Trabajo 2020.

De acuerdo con expertos en derecho laboral, en el país existen compañías que no registran a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De este modo, tampoco declaran lo que realmente ganan. Al mismo tiempo, no los dejan crear antigüedad y no garantizan el reparto de utilidades.

¿Cuál es la nueva reforma del outsourcing en México?

Nueva reforma del outsourcing en la Ley Federal del Trabajo

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación contra el outsourcing en la Ley Federal del Trabajo de México pretende introducir cambios en la Ley del 2020. Pero también esta reforma alcanzaría a la Ley del Seguro Social y la ley tributaria. Los principales puntos que intenta modificar la reforma en lo laboral son:

Prohibir la subcontratación de personal

El proceso por el cual una persona física o moral proporciona trabajadores propios en beneficio de otra empresa quedaría prohibido.

Servicios especializados y obras especializadas

No se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios o ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal de la empresa beneficiaria.

Contratos y autorizaciones

Los servicios especializados deberán formalizarse mediante contrato por escrito. Además, deberán contar con autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Responsables solidarios

En caso de que el prestador de servicios especializados incumpla con las obligaciones para con sus trabajadores, la empresa contratante del servicio será responsable solidario.

Las agencias de colocación podrán intervenir en el proceso de reclutamiento y selección de personal. Sin embargo, en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución.

En caso de no cumplir los cambios Del outsourcing en la Ley Federal del Trabajo, se podrían establecer multas de entre 2.000 a 50.000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Estas sanciones se destinarán a quien preste un servicio de subcontratación o servicios especializados sin la autorización correspondiente. También serán alcanzados por esta medida los beneficiarios del servicio.

