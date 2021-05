El outsourcing en Tijuana, al igual que en el resto de México, es parte de la discusión actual en materia laboral debido a la posible eliminación de esta herramienta de gestión de empresas que está siendo relacionada con la precarización del trabajo en el país.

El outsourcing, también llamado subcontratación o tercerización, es un modelo de negocios a través del cual una empresa inicia una relación laboral con un colaborador a través de una tercera entidad, conocida como empresa concentradora o contratista.

En esta forma de conseguir trabajo, la empresa contratante busca integrar personal especializado en un área que no corresponde o que no es afín a su giro principal. Suelen ser empleados por outsourcing trabajadores de áreas como de limpieza y mantenimiento, técnicos, seguridad, Recursos Humanos, contabilidad, tecnologías de la información, etc.

El outsourcing en México ha funcionado desde 2012. Está normado en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, que garantizan que el empleado o colaborador cuente con un sueldo, un contrato y prestaciones que le deben ser otorgados por la empresa contratista.

El outsourcing en Tijuana

Más de 4.6 millones de tijuanenses están empleados a través del outsourcing.

Heriberto Galindo, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana (Arhitac), dijo al Sol de Tijuana que hasta finales de 2020, al menos 4.6 millones de personas trabajaban a través del outsourcing.

Hablando sobre la propuesta del presidente de México de eliminar este tipo de empresas en el país, Galindo advirtió que si desapareciera el outsourcing en Tijuana podría haber una afectación grave que obligaría a tales empleados a pasarse al empleo informal.

Según Galindo, el 56 % de la población tijuanense depende económicamente de actividades en el sector informal, por lo que añadir 4.6 millones de personas a dicho sector podría ser muy negativo, pues esto quitaría mucha flexibilidad a las empresas, aunque defendió la idea de quitar permisos a las empresas de outsourcing que “están trabajando mal, porque estamos hablando de la seguridad de los colaboradores”.

Agencias de outsourcing en Tijuana

¿Buscas empleo o contratar a una empresa de outsourcing?

Estas son algunas de las empresas de outsourcing en la capital sudcaliforniana.

DH Outsourcing

Se describen a sí mismos como una empresa consultora de recursos humanos con amplia experiencia en capital humano, especializados en el proceso de selección y capacitación empresarial.

Teléfono: 664-700-0941

Dirección: José Clemente Orozco, 2410/2006, Zona Urbana Río Tijuana, Tijuana, BC, C.P. 22010.

Grupo IPS

Según su página web, ofrecen servicios de reclutamiento y selección de recursos humanos, maquila de nómina, headhunting, estudios socioeconómicos y convenios empresariales.

Teléfono para candidatos: 5554795783 (WhatsApp)

Correo electrónico: reclutamiento@ips.com.mx

contacto@ips.com.mx

ventas@ips.com.mx

Dirección: N/A

GSE Soluciones Empresariales

Ofrecen servicios de administración y nómina, consultoría y headhunting, reclutamiento operativo, posiciones claves de la industria manufacturera, estudios y baterías psicométricas, capacitación empresarial, estudios socioeconómicos y estudios puesto-persona.

Teléfonos: 664) 900.7123 y (664) 684.7701

Correo electrónico: info@gsemx.com

Dirección: Libramiento Oriente 14299-1, Tijuana, BC. CP. 22610

