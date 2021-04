¿Qué hay saber sobre el outsourcing en México?, literalmente, la palabra ‘outsourcing’ es un anglicismo que se compone por los términos ‘out’ que significa ‘“fuera” y ‘source’, cuyo si significado es “fuente”, de ahí que literalmente se traduce en español como “fuente externa”, y lo es, ya que, se trata de un modelo laboral en el que las empresas subcontratan a otras para que puedan prestarles un servicio, el cual muchas veces es especializado.

Este modelo laboral tiene el siguiente esquema, y es distinto al tradicional, ya que en el primero solo existe el trabajador y el patrón, pero en este hay tres figuras:

Patrón o contratista

Colaborador

Contratante

En La Verdad Noticias te revelamos que, en esta forma de trabajo, el contratante no tiene ninguna relación laboral con el colaborador, ya que no pertenece a la empresa sino al contratista.

El outsourcing en México funciona desde el año 2012 cuando se hizo parte de la Ley Federal del Trabajo.

¿Cómo funciona el outsourcing en México?

El outsourcing funciona en México desde el 2012. Foto: elfinanciero.com.mx

En cuanto la Ley Federal del Trabajo hizo posible el modelo laboral del outsourcing en México, este se aplicó con mayor frecuencia en la subcontratación de:

Sistemas contables

Recursos humanos

Servicios informáticos

Producción

Actualmente, el outsourcing ha causado mucha polémica, ya que, aunque la idea es poder dejar en manos de otras empresas las tareas especializadas, en México se han hecho malas prácticas, donde el colaborador es el más afectado, ya que, de esa manera no se les paga utilidades y no generan antigüedad, además de que, el contratante no los da de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así que no declara cuántos trabajadores tiene a su cargo y con ello tampoco revela sus ganancias reales, lo que es una pérdida en recaudación fiscal para el Estado Mexicano.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el outsourcing?

El outsourcing en México esta regido por la Ley Federal del Trabajo. Foto: leocc.com.mx

El outsourcing en México debe cumplir con los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, en el que también se destaca que se debe firmar un contrato entre el contratista y el contratante, y los requisitos son los siguientes:

La organización que contrata no puede tener asignadas todas sus tareas a personal subcontratado. Las subcontratación debe ser para áreas especializadas. Los colaboradores del contratista no pueden hacer trabajos similares a los que realizan los empleados de la empresa que los contrata. Todos los contratos entre el contratista y el contratante deben ser por escrito. El contratante debe verificar que el contratista garantice a sus empleados las disposiciones de medio ambiente, salud y seguridad.

Ventajas y desventajas del outsourcing en México

Ventajas y desventajas del outsourcing en México. Foto: mipuntodevista.com.mx

Ventajas

Reduce costos: la inversión en tecnología e infraestructura se economiza, entre otros gastos.

Abre la posibilidad de contar con más recursos: la empresa contratante puede tener más recursos tecnológicos y humanos.

Se fortalece la actividad principal: el outsourcing en México permite que la organización contratante destine sus recursos humanos y financieros solo a las áreas realmente importantes para su negocio, dejando todo lo demás a los empleados subcontratados.

La calidad aumenta: cuando un contratante usa la subcontratación puede hacer que algunas actividades y procesos para los que no tiene la tecnología e infraestructura necesaria se logren hacer de forma especializada por la empresa contratista, y con ello mejora sus servicios.

La productividad se incrementa: los tiempos operativos disminuyen con la subcontratación, así que la productividad de la organización se ve favorecida.

Desventajas

Dependencia al proveedor: el contratante se ve limitado, ya que depende y se debe acatar a lo que la empresa que contrató le puede dar.

El “know-how” disminuye: al depender del contratista para temas especializados, el contratante pierde la oportunidad de aprender acerca de nuevas metodologías y tecnologías, de ahí que sus áreas pierden el “know-how”, y a la larga, eso afecta su estructura.

Peligros de seguridad: las empresas contratistas necesitan de varios datos relevantes para poder proveer servicios al contratante, así que eso pone en riesgo a las empresas, pues su información ya no es exclusiva, también debe tenerla el contratista.

Nueva ley de outsourcing en México 2021

La subcontratación en México ha sido prohibida. Foto: globalhumangroup.com.mx

Este modelo laboral ya fue reformado desde el 23 de abril del 2021, y ahora está prohibido, así es, ya no puede hacer subcontratación laboral o outsourcing en México, y esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), aquí te decimos cuáles son los cambios a los que ahora todos deben acatarse.

Con la reforma los intermediarios y agencias empleadoras pueden ser parte del proceso de reclutamiento, selección y capacitación de los trabajadores, pero estos no serán sus patrones, ya que ellos pertenecerán a la empresa para la que trabajan.

Se podrá subcontratar servicios especializados que no sean de la actividad preponderante de la empresa contratante, y tendrá que haber un contrato por escrito que señala cuántos trabajadores habrá, y esta debe tener su registro en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), el cual renovarán cada tres años, y para esto deben cumplir con todas obligaciones fiscales requeridas.

En el caso del reparto de utilidades, la cantidad que recibirá el trabajador siempre será las más favorable para él, y es que hay dos maneras de que las obtenga, ya que puede corresponder al salario de tres meses o al promedio del dinero que recibió en los últimos tres años.

Al respecto, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, indicó que el reparto de utilidades con la nueva ley se aplicará para el año 2022, pues la aplicación de la nueva ley se aplicará en agosto del 2021, de ahí que no coincidirá con el proceso de este año, el cual se lleva a cabo entre mayo y junio.

En La Verdad Noticias, te indicamos que desde la aprobación de las reformas del outsourcing en México las empresas solo tienen 90 días para regularizarse, de ahí que será hasta agosto del 2021 que se comience a aplicar.

En el caso de que las reformas no sean aplicadas por las empresas, se espera que las multas ascienden a 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos.

¿Cómo crear una empresa de outsourcing en México?

Los requisitos para crear una empresa de outsourcing pueden diferir según lo establezca la nueva reforma. Foto: expansion.mx

De acuerdo con el sitio web www.cofide.mx, los requisitos que se necesitan para el desarrollo de una organización de subcontratación son:

Contar con su constitución legal Otorgar contratos individuales de trabajo Generar un expediente completo del trabajador Cumplir cabalmente con sus obligaciones ante el SAT, el INFONAVIT y el SAR, entre otras Ser enteramente responsable de la Seguridad Social, con todo lo que esto implica Terminación laboral Cumplir con la LFPDPPP Estar formalizada legalmente con el tercero

Ahora ya lo sabes, el outsourcing en México ha sido renovado con la intención de que sea e trabajador el más beneficiado, y aunque las reformas se aplicarán hasta agosto, debes estar informado y atento a que tu empleador, en caso de que estés contratado bajo este modelo laboral, acate las nuevas implicaciones.

