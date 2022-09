Olvida el ‘tarjetazo’, analistas prevén que Banxico suba tasa de interés nuevamente

Los expertos financieros coinciden que se acerca otra alza de 75 puntos base a la tasa de interés de referencia por parte del Banco de México (Banxico)

Lo anterior fue expuesto en la última encuesta realizada por Citibanamex donde 20 de 33 analistas consultados opinaron que el próximo 29 de septiembre Banxico elevará el referencial en tres cuartos de punto.

En la encuesta anterior, solo ocho de 35 encuestados consideraban este aumento, sin embargo, ahora varios subgobernadores de Banxico han indicado que podría continuar un mayor apretamiento, ante mayores incrementos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Esto podría motivar a que la mediana del consenso vaticiné que este año Banxico cierre con una tasa en 9.75 por ciento, nivel nunca antes visto.

El consenso ajustó el estimado de crecimiento económico de México para este año, de 1.8 a 1.9 por ciento, pero para 2023 el avance sería de 1.4 por ciento, y ya no de 1.5 por ciento como se estimaba la quincena pasada.

El sondeo también muestra que en agosto la inflación general alcanzaría el 8.68 por ciento, mientras que la inflación subyacente se ubicaría en 8.64 por ciento.

Lo que se traduce en una inflación general para el 2022 del 8.2 por ciento, ligeramente por encima del 8 por ciento previo.



¿Por qué debería reducir el uso de mi tarjeta de crédito?

Es importante tomar en cuenta que al solicitar un préstamo a través de una tarjeta de crédito se evalúe tu capacidad de pago

Ante este escenario, es importante tomar en cuenta que al solicitar un préstamo a través de una tarjeta de crédito se evalúe tu capacidad de pago hasta el compromiso de saldar la deuda total. En pocas palabras, en ser lo que se conoce como ‘totalero’.

¿Por qué motivo?, el aumento a la tasa de interés tiene como principal efecto encarecer el costo del dinero y, por ello, los créditos que tomen las personas o incluso quienes ya tengan algún financiamiento automotriz o hipotecario serán afectadas.

Lo recomendable sería buscar que el crédito no exceda nuestra capacidad de pago; la otra es buscar tasas fijas que sean competitivas. Además, si no somos ‘totaleros’ y pagamos solamente el mínimo o una fracción entre el pago para no generar intereses y el mínimo, este remanente se va a ver impactado por esta tasa que va a la alza, alertan los especialistas.

