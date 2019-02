'No tengo nada que ocultar', afirma titular de la CRE tras señalamientos de AMLO

Durante la conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Guillermo García Alcocer de conflicto de intereses, luego de que el directivo criticara el miércoles las ternas enviadas por el presidente para reemplazar a cuatro comisionados.

“Voy a esperar a ver que presenta el presidente. Yo lo que les puedo comentar, es que toda mi vida he trabajado en el sector público y he presentado mis declaraciones de interés; lo que pueda requerir la función pública está disponible (…) como funcionario público que vive prácticamente al día no tengo nada que ocultar”, declaró García Alcocer en una entrevista radiofónica.

En este espacio, el presidente de la CRE precisó que su crítica hacia las ternas presentadas por el Ejecutivo fue de carácter técnico y no personal.

“Lo único que dije fue que veía técnicos en hidrocarburos y notaba la falta de técnicos en electricidad. No es mi papel calificar a las personas (…) es responsabilidad del Senado aprobar estas ternas, rechazar y solicitar unas nuevas”, añadió.

Como titular de la Comisión, García Alcocer subrayó el papel de la CRE como árbitro de contención tanto de las empresas públicas como de las privadas.

“Un árbitro no debe de estar para atender el interés de ninguna parte; somos una institución que debe estar en medio”, explicó.

en conferencia de prensa, el comisionado presidente reiteró que no ha incurrido en conflictos de intereses, como señaló el presidente y aclaró sus vínculos con privados, particularmente con la empresa eólica Vestas y un permisionario.

García Alcocer recordó que en 2016, cuando asumió el cargo, hizo pública su declaración de intereses ante la Secretaría de la Función Pública.

Sobre esto, explicó que un hermano de su esposa trabaja en una empresa de energía eólica. Sin embargo, sostuvo que la CRE no tiene injerencia en la empresa.

"Hago énfasis de que esta empresa no es regulada por la CRE, razón por la cual las decisiones de la CRE no pueden tener ningún tipo de injerencia hacia la misma".

García Alcocer destacó el compromiso de la CRE con la transparencia y la rendición de cuentas, y que tienen una "agenda de honestidad".

Como ejemplo, recalcó que las sesiones de la comisión son transmitidas en vivo por internet y que todos los permisos otorgados son públicos y se encuentran en el portal de la comisión.

Además de que "el 100 por ciento de los trámites de la CRE se hacen de manera digital" para minimizar los riesgos de corrupción.

También dijo que el órgano regulador ha implementado desde 2016 medidas de austeridad para limitar "los lujos" de los comisionados.

Con información de Forbes.