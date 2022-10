¿No sabes en qué Afore estás? Así puedes averiguarlo.

La Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) es una institución financiera que administran las cuentas individuales de los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En la Afore, cada uno de los trabajadores tiene una cuenta individual que es personal y única. En esta cuenta, a lo largo de la vida laboral, se acumulan los recursos, como cuotas y aportaciones que realiza periódicamente el patrón, el gobierno y el propio trabajador, y con ellas, dichas aportaciones se calculan con base en el salario base de cotización.

¿Cómo saber si tengo Afore?

Una vez que inicias tu vida laboral, puedes elegir una Afore, o en caso de que no lo hagas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) te asignará una de entre las administradoras que tengan el mejor rendimiento neto.

Si no elegiste tu Afore, lo más probable es que no sepas en dónde está registrada tu cuenta, pero no te preocupes, existen tres opciones para localizarla:

Por teléfono en llamada sin costo

Vía internet desde la página e-sar

A través de la App AforeMóvil

Por teléfono

Podrás conocer si tienes una cuenta individual, si está registrada en una Afore y, en su caso, los datos de contacto de la Afore que la administra. Puedes llamar sin costo a SARTEL.

1.-Llama al Centro de Atención Telefónica SARTEL al 55 1328 5000 (sin costo a nivel nacional).

2.- Digitar la opción 2 del menú principal para localización de Cuentas Individuales.

3.- Digitar la opción 1 del submenú para localización de Cuentas Individuales de Trabajadores que cotizan o cotizaron al IMSS.

4.- Digitar el NSS, compuesto de 11 dígitos, seguido de la tecla numeral (#).

5.- La grabación indicará si existe una Cuenta Individual y, en su caso, qué Afore la administra.

Recuerda que para consultarlo, deberás contar con Número de Seguridad Social (NSS) a la mano.

A través de Internet

También puedes consultarlo a través de la página en www.e-sar.com.mx, ingresando a la sección Localiza tu AFORE.

Deberás tener a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS), Clave Única de Registro de Población (CURP) y una cuenta de correo electrónico donde llegará la información que solicitas.

Una vez que ingresas a la sección Localiza tu AFORE, aparecerá un formulario donde deberás de ingresar tu NSS si cotizas para el IMSS, o tu CURP si cotizas para el ISSSTE. Posteriormente, se deberá ingresar el correo y capturar la clave de seguridad.

La información sobre tu cuenta, llegará a tu cuenta de correo, el cual te explicará dónde se registró tu Afore.

Consultar en la app

Otra opción más sencilla es a través de la aplicación AforeMóvil, que se encuentra disponible para todos los dispositivos Android y iOS y podrás llevar el control de tu cuenta Afore desde tu teléfono inteligente.

Para darte de alta en la aplicación, solo necesitas tener a la mano tu credencial para votar del INE y capturar tu CURP.