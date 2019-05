No existe riesgo de recesión, Alfonso Romo

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, afirmó el pasado lunes 27 de mayo, que existe riesgo de recesión económica para México, esto debido a los constantes temas que hablan en ese sentido.

Ejemplo de lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la economía de México se había contraído en un 0.2 por ciento en términos reales durante los tres primeros meses del año.

Ante esto, Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, dijo no ver “ninguna recesión por nada, cero, y les apuesto 20 a 1 que no habrá recesión, o 100. ¿Quién me la toma?", declaró luego de participar en la firma del Acuerdo de Colaboración Pacto Mundial de México.

Alfonso Romo comentó que el país no está en riesgo de recesión.

Durante el evento del acuerdo comentó que el país no está en riesgo de recesión y que no hay ninguna probabilidad de que eso suceda este año.

Recordemos que el viernes anterior el Inegi confirmó que la economía mexicana tuvo su primera caída desde diciembre de 2009, cuando se presentó la segunda mayor recesión económica.

En cuanto a el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de marzo retrocedió 0.6 por ciento, lo que provocó que durante que el PIB solo haya crecido 0.1 por ciento a tasa anual todo el primer trimestre de este año.

Sin embargo al hacer una comparación con el último trimestre del 2018, el PIB retrocedió 0.2 por ciento.