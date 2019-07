Netflix pierde suscriptores y sus acciones se desploman

Netflix reportó menos suscriptores de lo estimado para el segundo trimestre del 2019, con una reducción de 130 mil clientes en la base de Estados Unidos, generando la preocupación de inversores.

Las acciones de Netflix cayeron hasta un 13 por ciento en operaciones después de darse a conocer los resultados trimestrales, más de 16 mil millones de dólares en valor de capitalización, al ubicarse en 142 mil millones de dólares. Los suscriptores nuevos fuera de Estados Unidos sumaron 2.83 millones, por debajo de las estimaciones de analistas de 4.8 millones, según IBES de Refinitiv.

"Nuestro incumplimiento de las proyecciones fue en todas las regiones, pero levemente mayor en regiones con aumentos deprecio", señaló Netflix a través de una carta dedicada a los accionistas.

"Pensamos que la lista de contenidos del segundo trimestre generó un menor crecimiento en publicidad pagada de lo que anticipamos".

La compañía ha implementado estrategias de expansión global y creación de contenido original para atraer a nuevos clientes, al mismo tiempo que retiene a los capturados previamente.

Las proyecciones de Netflix se ubican en 7 millones de clientes totales gracias al estreno de una nueva temprada de la serie original "Stranger Things" (4 de julio).

El panorama no es muy positivo para Netflix, sobre todo ahora que se agregan más competidores en el mercado, en noviembre se espera la llegada de Disney+, un gran participante en transmisión de contenido, además Apple Inc. AT&T Inc y Comcast Corp han manifestados sus planes de lanzar sus propias ofertas de contenido original en el 2020.

Bloomberg advirtió que el déficit al interior de la compañía es preocupante. En su reporte indica que Netflix gastó 594 millones de dólares más de lo que obtuvo en el trimestre. Erogó 3 mil millones de dólares en programación propia y unos 600 millones en comercialización, según agencias.