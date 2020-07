Netflix dona $625 mil al nuevo fondo de Sam Mendes

Netflix ha donado $625,000 (£ 500,000) a un nuevo fondo establecido por Sam Mendes, la Sociedad de Teatro de Londres y el Teatro del Reino Unido para ayudar a los trabajadores del teatro afectados por la pandemia del Reino Unido.

El famoso distrito de teatros del West End de Londres, así como las compañías regionales de todo el país, emplean a cientos de miles de trabajadores que han sido golpeados por el encierro relacionado con COVID-19 en el Reino Unido, que comenzó el 16 de marzo y aún está en funcionamiento, ya que se consideran teatros. Un negocio de mayor riesgo en la reapertura gradual del país.

El nuevo fondo proporcionará pequeñas subvenciones de $1,250 (£ 1,000) a trabajadores de teatro en dificultades que no son elegibles para recibir ayuda del gobierno y no han podido trabajar desde el cierre. El objetivo del fondo es proporcionar ayuda inmediata a corto plazo a cientos de trabajadores de teatro y trabajadores independientes en todo el Reino Unido, particularmente a personas de grupos subrepresentados que se han visto afectados de manera desproporcionada por los bloqueos.

En una declaración, Sam Mendes dijo que miles de profesionales del teatro en el Reino Unido están luchando. Muchos de ellos no han podido obtener ayuda de los esquemas gubernamentales existentes, y la situación continúa empeorando. Necesitan ayuda ahora. Cree que tienen un fondo al que ahora pueden aplicar los profesionales de teatro independientes más vulnerables, está diseñado específicamente para trabajadores de teatro que se encuentran en un punto de quiebre, para aquellos que no pueden poner comida en la mesa o pagar facturas, o para aquellos que están considerando dejar la profesión en totalidad.

También señaló que The Theatre Artists Fund no es para edificios o personal regular, sino para artistas independientes que realmente hacen los espectáculos que el público paga por ver. El fondo fue iniciado por una donación de Netflix y está extremadamente agradecido por su notable generosidad y liderazgo. Aunque el dinero es inicialmente limitado, espero que aliente a otros donantes individuales y organizaciones benéficas. Cuanto más dinero se done al fondo, más subvenciones podremos dar.

Anne Mensah, vicepresidenta de series originales en Netflix, mencionó que el teatro británico es una fuerza cultural vital, sobre todo porque muchos talentos emergentes e ideas originales comienzan la vida en el escenario. La creatividad tiene que ver con la colaboración, y están profundamente preocupados por los desafíos que enfrentan sus amigos en el teatro, especialmente en las regiones, y las posibles consecuencias para las diversas voces e historias en el corazón de nuestra cultura.

Ella añadió que los dramaturgos y directores, artistas teatrales e intérpretes, compositores y comediantes, también son el alma de nuestra industria y, aunque Netflix ha sido más afortunado que muchos, al final solo somos tan fuertes como las personas con las que trabajamos. Si continuamos fomentando el flujo de talentos creativos emergentes, cultivando diversos proyectos y brindando la oportunidad de que se vean los nuevos trabajos más emocionantes, seguimos siendo optimistas de que la industria puede florecer una vez más y satisfacer el apetito insaciable del público por la cultura, la creatividad y el entretenimiento.