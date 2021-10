Nenis serían multadas por el SAT

Las personas mayores de 18 años deben darse de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de acuerdo con lo aprobado en la Miscelánea Fiscal 2022.

Se ha destacado que en caso de que no genere ingresos no será sancionado sino presenta declaraciones anuales. Pero en caso de que genere ingresos y no cuente con RFC, podría ser acreedor a una multa de hasta 11,600 pesos.

El Sistema de Administración Tributaria ha dicho que la sanción es consecuencia por la omisión en el pago de impuestos por los ingresos que tiene, por ejemplo, en este rubro podrían estar las personas que venden productos por internet.

Las nenis serán multadas por el SAT

Hay que destacar que las ventas por internet es una actividad que se hizo muy común con la pandemia y que también incluiría a las Nuevas Emprendedoras de Negocios por Internet, conocidas comúnmente como neni.

Es por eso que se ha resaltado que en caso de que una persona con una actividad similar no tenga RFC, la multa es por no estar dado de alta y la omisión en la declaración de ingresos.

Si recordamos en el artículo 80 del Código Fiscal de la Federación se indica que si una persona física no cuenta con RFC es acreedora de una multa que va de los 3 mil 870 hasta los 11 mil 600 pesos.

Cuotas al SAT según los ingresos

Resulta que en lo que se aprobó recientemente coloca a este sector de la población bajo la clasificación de personas físicas, cuyas cuotas se fijarán según sus ingresos.

En el documento se indica lo siguiente: “El régimen de confianza busca otorgar una manera sencilla, rápida y eficaz en el pago de las contribuciones, sobre todo para aquellos contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión”.

Cabe destacar que quienes tengan ingresos menores a los 300 mil pesos anuales pagarán tasas del 1% y la tasa máxima sería de 2.5%, lo cual aplicaría para personas que ganen entre 2.5 y 3.5 millones de pesos al año, por lo que las nenis estarían algo vulnerables ente al SAT.

