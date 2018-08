Negocios en Yucatán abusan de consumidores en temporada vacacional

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), José Nevárez Cervera, mencionó durante este temporada vacacional sí se ha habido abusos contra consumidores, acciones que han sido denunciadas ante la dependencia que él dirige, aunque recalcó que son menos en comparación al mismo periodo del año pasado.

“Hubo cinco suspensiones, más otras cinco inmovilizaciones; los principales incidentes se dieron en talleres mecánicos. Tenemos y vamos a continuar hasta el día 19 y vamos a estar muy pendientes. En tema de quejas tenemos a 14 que derivan del ‘Mundial 2018’, que se empató con las vacaciones, y hasta ahorita tenemos en total en quejas como 25 que inciden directamente, contra agencia de viajes, hoteles, rentadoras de autos que no cumplieron o respetaron que sobre vendieron o no respetaron la reservación; que el precio que les dieron en caso de rentadoras al momento de llegar no los respetaron y las condiciones tampoco las respetaron, todo eso ha sido y se están ventilando los procedimientos”, explicó el funcionario.