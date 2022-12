Navidad 2022: Combate el estrés financiero en esta época decembrina

Estamos en la recta final del año, las familias mexicanas ya están preparando su lista de compras para la cena de navidad y seguramente tú o algún familiar ya se encuentra viajando para reunirse con sus seres queridos.

Aunque para todos estos gastos, siempre es un suplicio el pensar como te vas a organizar financieramente para desembolsar ese dinero para Navidad.

Una investigación publicada en The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies estableció que hay un gasto recurrente en eventos y fiestas de 40 mil pesos promedio al año en las familias mexicanas. En primer lugar, se encuentra la Navidad, luego, las fiestas patrias o carnavales y Año Nuevo.

Así que, si bien no podemos simplemente pasar desapercibidas las festividades al ser parte ya de nuestra cultura e identidad, sí podemos encontrar un equilibrio entre el festejo y las finanzas personales a fin de evitar endeudamientos con su consecuente estrés financiero profundizado ante la cuesta de enero.

48 por ciento de los mexicanos siente ansiedad en Diciembre

48 por ciento de los mexicanos aseguran sentir ansiedad durante diciembre.

De acuerdo con la consultora Deloitte, el 48 por ciento de los mexicanos aseguran sentir ansiedad durante diciembre y todos culpan al “maldito dinero” y las preocupaciones por no tener suficiente recurso para regalos y festejos, por lo que terminan recurriendo al pago a meses.

Esto sin mencionar el riesgo de caer en fraudes financieros como los famosos “montadeudas” que se disfrazan de apps de préstamos fáciles que conducen a ser víctimas de cobranza ilegítima por medios extorsivos.

De hecho, el estrés financiero ya ha sido catalogado como la otra pandemia, que lleva al 60 por ciento de los trabajadores a pasar hasta una semana completa del año preocupados por temas de dinero, y que se puede acentuar en fechas como estas, cuando hay una mayor propensión al consumo.

Según el Consejo Ciudadano de la CDMX se han detectado hemos detectado, por medio de los reportes a la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, que las reacciones ante situaciones económicas tensas van desde enojo, tristeza, ansiedad, desesperación, desesperanza, hasta violencia familiar o baja productividad laboral.

¿Cómo afrontar el estrés financiero?

El estrés financiero ya ha sido catalogado como la otra pandemia.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la mejor manera de frenar el estrés financiero según los expertos es tener una buena gestión financiera, pero esto es fácil decirlo y no tan sencillo hacerlo.

Vamos a ver algunos pasos que pueden ayudar a afrontar, lo antes posible, este problema y que la salud se resienta lo menos posible.

1. Identificar el problema principal: es importante saber cuál es el problema más urgente, si es el pago de la hipoteca, los gastos mensuales o la deuda de la tarjeta de crédito. Una vez se haya identificado, será más fácil ponerle solución.

2. Hacer un presupuesto mensual: sentarse y dedicar un tiempo para saber exactamente qué pasa con todo el dinero que llega a casa es básico. Apuntar los ingresos mensuales, una vez se han descontado los impuestos; los gastos fijos que se tienen cada mes; lo que se suele invertir en alimentación, etc. Es la mejor manera de ver dónde va el dinero cada mes y en qué puntos se puede recortar.

3. Renegociar condiciones o seguros: si el problema es la hipoteca o alguna deuda, se puede tratar de renegociar los plazos de pago. Por otro lado, es importante comprobar los seguros que se tienen contratados y ver si hay alguna otra opción más interesante y económica.

4. Cualquier gasto cuenta: al hacer el presupuesto mensual puede parecer complicado reducir 2,000 o 3,000 pesos de algún gasto pero igual es necesario disminuir al menos 1000 en un par de ellas o incluso 500 en varios rubros.

5. Tener un ‘colchón’ de emergencia: si hay algo que puede acabar de un plumazo con el estrés financiero es contar con un colchón para imprevistos.

Empezar desde ya a ir ahorrando poco a poco será de gran ayuda. Una buena alternativa es asignar una cantidad fija de los ingresos cada mes y automatizar el pago para que directamente se ahorre en una cuenta. Sin duda, es una buena opción de hacerse con un fondo de emergencia sin apenas esfuerzo.

6. Contar con un plan para liquidar las deudas: principalmente si el problema es alguna deuda, diseñar un plan para poder pagarla y seguirlo es la mejor manera de acabar con ella. Si se tienen varias deudas se puede empezar pagando las de menor cuantía para ir dejando menos, otra opción es empezar por las que tienen la tasa de interés más elevada para pagar la menor cantidad de intereses posible.

7. Buenos hábitos de vida: al margen de lo económico, realizar deporte y tener hábitos de vida saludables, también puede ser muy beneficioso para reducir el estrés financiero.

