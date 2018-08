NYSE, Microsoft y Starbucks crean empresa de criptomonedas.

Intercontinental Exchange formará en junto con Microsoft y Stacrbuks una nueva compañía llamada Bakkt, que tiene como objetivo principal las soluciones en la nube de Microsoft para crear un mercado abierto y regulado de activos digitales.

De esta manera la compañía ya está trabajando para crear una plataforma integrada que les permita a los consumidores e instituciones comprar, vender, almacenar y gastar activos como el Bitcoin.

Bitcoin.

Cabe mencionar que en lo primero en lo que busca trabajar la nueva compañía Bakkt, tendrá como prioridad el sector del comercio y la conversión de Bitcoin por su liquidez frente a las monedas fiduciarias.

“La nueva compañía está trabajando con un grupo de organizaciones como BCG, Microsoft, Starbucks para crear una plataforma integrada que les permita a los consumidores e instituciones comprar, vender, almacenar y gastar activos digitales en una red global sin fisuras”, dijo Intercontinental Exchange propietaria de NYSE.

Las aplicaciones para monedas digitales continúan desarrollándose junto con los marcos regulatorios y la creciente inversión en tecnología blockchain que, a mediados de 2018, ya ha superado todo el 2017, según KPMG.

La empresa espera introducir en noviembre un contrato de futuros de un día que es distinto de los derivados que ya ofrecen los competidores estadounidenses CME Group Inc. y Cboe Global Markets Inc., porque se entrega físicamente, lo que significa que los propietarios del contrato recibirán bitcoin, no efectivo, al vencimiento.

"Bakkt está diseñada para servir como una rampa de acceso escalable para la participación institucional, mercantil y de consumo en activos digitales promoviendo una mayor eficiencia, seguridad y utilidad", dijo Kelly Loeffler, máxima ejecutiva de Bakkt, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de directora de comunicaciones de ICE.

A pesar del aumento astronómico de bitcoin el año pasado, todavía no se utiliza ampliamente para comprar y vender bienes reales en la mayoría de los países. De esta manera muchas startups, han tratado de masificar las criptomonedas desarrollando plataformas de intercambio o soluciones de pago para comerciantes, pero pocos han logrado conectar a todos los actores necesarios. ICE quiere ser la ventanilla única que lleve los cripto activos desde una inversión especulativa a un elemento básico del comercio mundial.