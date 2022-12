Multas de hasta 90 mil pesos aplicará SAT por no actualizar CFDI

La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) alertó sobre las sanciones que aplicará el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que van desde los 15 hasta 90 mil pesos, si el contribuyente no presenta el CFDI con complemento Carta Porte.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, los contribuyentes que estén obligados a presentar el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento Carta Porte y no lo emitan, deberán hacerlo en tiempo y forma a partir del próximo año, una vez que la dependencia otorgó una prórroga para evitar las sanciones no el trámite del documento.

Laura Grajeda, en entrevista con El Heraldo de México, señaló lo anterior tras advertir que desde enero de este año está vigente la obligación de emitir factura con su complemento, “lo que vemos es que no se está haciendo el complemento Carta Porte y que los contribuyentes están mal entendiendo que es una prórroga que los exime de no presentar la factura y no es así”.

Fuertes sanciones aplicará el SAT a contribuyentes incumplidos

El SAT amplio el plazo para que contribuyentes cumplan con las nuevas disposiciones

Agregó que “la autoridad no impondrá multas por no contar con todos los elementos de la factura con Carta Porte, incluso con errores, pero si te sancionará por no emitir el papel”.

Asimismo, explicó que la extensión del plazo para emitir el CFDI versión 4.0 abarca hasta el 31 de marzo; y otra prórroga, para el CFDI 4.0 con complemento Carta Porte hasta el 31 de julio.

En este último caso, el problema está en que además de la factura versión 4.0, se exige el complemento de portación para traslado de mercancías, que de 20 requisitos aumentó a 70, elevando su complejidad por la información sensible que se maneja, al poner en riesgo la integridad de las personas y de las mercancías.

Además, reveló que de enero a septiembre se emitieron siete mil 173 millones de facturas electrónicas, con 545 mil contribuyentes nuevos que se incorporaron a este esquema.

