“Mujeres no dejen de luchar”, Anna Arnalte

Anna Arnalte Chavarría, mujer, egresada de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, de la Licenciatura en Derecho. Es abogada y cuenta con dos Maestrías, una en Derecho Internacional por la Universidad de ESADE, en Barcelona y un MBA en Gestión Internacional de Empresas por el Instituto de Comercio Exterior de España.

¿Cómo es que llegaste a México?

Trabajé varios años en prestigiosos despachos de abogados tanto en Barcelona como en Madrid, posteriormente colaboré en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México y actualmente soy directora general de la empresa española Tintorerías Pressto en México.

¿Cómo es que te enfocaste al comercio internacional?

Desde la Embajada Española, presté asesoramiento a empresas españolas que buscan introducir y posicionar sus productos en México así como invertir en el país y asociarse con empresas nacionales.

¿Qué opinas de las franquicias?

Luego de un año de trabajar en la embajada entré a dirigir la cadena de franquicias Tintorerías Pressto donde tuve la oportunidad de lidiar con tintorerías, introducir un nuevo modelo de negocio en el país y gestionar una red de más de 110 franquicias en nuestro país.

¿Se han abierto franquicias en el sureste?

Estamos en pláticas en Mérida para abrir una franquicia. Es un modelo de negocio innovador, por eso llama la atención, sobre todo en el segmento de emprendedores jóvenes.

¿Cuál es tu principal objetivo?

Consiste en acercar todavía más los servicios de tintorería y lavandería, especialmente a los clientes más jóvenes, e innovar en el negocio ampliando la línea de servicios para facilitar la vida a los consumidores.

¿Qué recomendarías a las mujeres que buscan ser independientes?

Las invito a que inviertan en franquicias para que sean dueñas de su propio negocio y a la vez puedan conciliar fácilmente su vida laboral y familiar. Muchas mujeres ya ven en la fórmula de la franquicia una oportunidad para el autoempleo, siendo sus propias jefas.

¿Como mujer cuál ha sido tu aportación en la lucha de género?

Estoy orgullosa especialmente de haber llegado a liderar con tan solo 27 años una empresa en un país como México en el que las mujeres no siempre tienen igualdad de oportunidades y donde la mujer asume cada vez más un rol decisivo en el sector empresarial. A través de las franquicias, generamos trabajo a muchas madres solteras que luchan día a día por poder sacar adelante a su familia.

¿Qué es lo que te inspira?

Mi inspiración siempre han sido esas mujeres con las que he trabajado y a las que he conocido a lo largo de mi carrera, a quienes luchan por alcanzar el éxito profesional a la vez que persiguen la realización de su vida personal. Aunque pueda parecer un tópico, tengo la representación de ese modelo en mi madre, quien siempre me ha apoyado.

¿Qué consejo les darías a las mujeres?

A todas las mujeres que busquen lograr sus metas y realizar sus sueños, les puedo decir con mucha seguridad, porque yo así lo he hecho y me ha funcionado, que nunca dejen de luchar por sus sueños, porque no hay más techo o barrera que la que una misma se ponga.