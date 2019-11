Motor Qué hacer cuando estás involucrado en un choque automovilístico

Al sufrir un accidente nuestro comportamiento se puede ver alterado, así como nuestra capacidad para solucionar problemas, lo cual nos puede llevar a omitir algunas acciones a llevar a cabo en cualquier accidente.

Lo primero es mantener la calma, suena muy trillado y complejo a la vez, en situaciones de alto estrés no es sencillo mantener la calma, sin embargo es necesario para salir lo más pronto posible de la situación.

Lo primero es encender las intermitentes del auto, esto indicará a los demás conductores que el auto permanecerá detenido en el lugar en el que se encuentra, además de aportar visibilidad en caso de oscuridad, verificar el estado general de los ocupantes dentro de tu vehículo. En caso de lesiones, hay que comunicarse de inmediato a los servicios de emergencia.

Ya que te has cerciorado que tus acompañantes se encuentran bien y te es posible revisar que los demás conductores involucrados no tengan lesiones, debes colocar los triángulos de seguridad unos metros detrás de tu auto, de tal manera que pueda hacerse visible para los vehículos que circulen por la vialidad y evitar otro potencial accidente.

Es importante que siempre tengas actualizada la información de tu seguro, así como estar al pendiente de la fecha de vencimiento para que tú, tus acompañantes y tu vehículo siempre estén protegidos.

Es ilegal circular con un automóvil que no se encuentre asegurado

Lo siguiente que hacer es llamar a tu seguro, y seguir las indicaciones que te den vía telefónica, un ajustador llegará a tu ubicación a la brevedad. No es recomendable hacer algún tipo de acuerdo sin que personal del seguro esté presente, en ocasiones hay daños en los vehículos que no son evidentes a simple vista, lo que a la larga puede ser mucho más caro.

Dependiendo de la gravedad del siniestro, deberás o no mover tu vehículo para evitar entorpecer la vialidad, en caso de ser un incidente no grave, y el vehículo lo permite, puedes orillar el auto, pero sin alejarte del lugar de los hechos, ya que podría afectar el peritaje, en caso de que el vehículo no pueda moverse, habrá que esperar a que la policía acordone la zona o dirija el tránsito.

Cuando el representante de tu seguro llegue al lugar, lo primero que hará será pedirte que le cuentes en breve lo sucedido, comenzará a documentar el hecho, te pedirá que redactes lo ocurrido, responderá tus dudas y tratará de llegar a un acuerdo con el seguro del otro vehículo.

En caso de que sea necesario, se acudirá con las autoridades competentes y el ajustador estará contigo mientras declaras, además si se diera el caso, solicitará un abogado para tu defensa.

