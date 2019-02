Millennials y sus dificultades relacionadas con las viviendas

Millennials y las dificultades relacionadas con las viviendas

Sin duda alguna todos deseamos contar con una casa, sin embargo existe una generación que pasa por dificultades con el tema de las viviendas, los millennials los cuales según la encuesta de Bankrate.com uno de cada cinco asegura que los préstamos estudiantiles les impide adquirir una casa.

Entre la información recabada por la encuesta se sabe que dos tercios de los propietarios de vivienda de entre 23 y 38 años se arrepienten de haber adquirido una ya que los costos de mantenimientos suelen ser caros e inesperados.

La analista de Bankrate, Deborah Kearns aconseja que los consumidores deben reservar 1 por ciento del precio de compra de su hogar cada año en una cuenta de ahorro para cubrir las reparaciones y los costos mantenimiento son algo a lo que se enfrentan todos los propietarios de vivienda.

Un tercio de los encuestados asegura que los precios de las casas son simplemente demasiado altos.

Otro grupo de esta generación se queja que los pagos hipotecarios son superiores a lo que pueden manejar o que las viviendas demasiado pequeñas, demasiado grandes o en una zona mala.

Quienes aun no compran una, el costo es la barrera más grande para hacerlo. Alrededor de la mitad de los encuestados dijo que no tienen ingresos suficientes, mientras que 41 por ciento no puede pagar el anticipo y los costos cierre involucrados en la compra.