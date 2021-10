Miami se alista para pagar a los trabajadores de la ciudad con bitcoins

El alcalde de Miami avanza en un plan para pagar a los trabajadores de la ciudad con bitcoins, pues considera que el cambio de la moneda fiduciaria es una "prioridad importante". Sin embargo, ni los trabajadores de la ciudad ni aquellos que pagan sus salarios han tenido voz en esta decisión.

De acuerdo a declaraciones de Francis Suárez al sitio Bloomberg, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, los empleados de la ciudad podrían recibir todo o parte de sus cheques de pago en criptomonedas. Además, mencionó que si las autoridades del condado lo permiten, los residentes incluso podrían pagar sus impuestos en bitcoins.

Francis Suarez busca que la gente de la ciudad reciba su sueldo en criptomonedas.

Cabe destacar que las autoridades de Miami aún no han dado ninguna opción en la búsqueda de la criptomoneda en la ciudad, esto a pesar de que su alcalde quiere que todo el estado mantenga el bitcoin en su balance, lo cual es actualmente ilegal y podría conducir a pérdidas financieras masivas para el estado.

Miami, una ciudad criptográfica

La ciudad busca catalogarse como una capital criptográfica.

El alcalde de Miami también anunció que la ciudad busca diferenciarse como una capital criptográfica de los Estados Unidos o del mundo y que se estaba presentando una solicitud de propuestas de cualquier socio de tecnología financiera que sea capaz de diseñar y desarrollar dicho sistema.

“Vamos a solicitar una propuesta en octubre para permitir que nuestros empleados reciban pagos en bitcoin, para permitir que nuestros residentes paguen tarifas en bitcoin e incluso impuestos potencialmente en bitcoin si el condado lo permite” declaró Francis Suárez.

El bitcoin en Florida

La ley de Florida no permite que los gobiernos locales hagan uso de las criptomonedas.

Actualmente, la ley de Florida no permite que los gobiernos locales mantengan activos volátiles como bitcoin en sus balances. No está claro si existe una iniciativa de votación para aprobar el cambio de bitcoin, y aunque los empleados de la ciudad presumiblemente tienen la opción de seguir recibiendo sus salarios como lo han hecho en el pasado, la llegada de nuevas tecnologías podrían generar una fuerte presión en ellos, esto a pesar de que muchos de ellos no saben qué es una criptomoneda ni cómo funciona

