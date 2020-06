México será incapaz de sacar beneficio de la guerra comercial entre EEUU y China

Debido a la incertidumbre que se vive, México difícilmente podrá beneficiarse de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, justo antes de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

México no podría ser el sustituto de China

Y la investigadora del Colegio de México,Guadalupe González, considera que el gobierno debe crear un clima de inversión favorable ante la entrada en vigor del T-MEC, y siempre debe tomarse en cuenta la posible reelección de Trump lo cual provocará que el objetivo del gobierno estadounidense se centre en la recuperación de empleos y la repatriación de empresas a Estados Unidos.

Por su parte, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Andrés Rozental, indicó que México no podría sustituir a China, país considerado como la segunda mayor economía del mundo, como plataforma de cadenas de valor que impulsen las exportaciones, y afirmó que México tiende a buscar soluciones fuera del país, y un claro ejemplo es que se espera que Estados Unidos detone su economía para exportar cosas y que China no pueda entrar.

México está en una posición muy delicada

El resultado, dice Rozental, será muy similar a o que ocurrió con la apertura de China y su competencia directa con México, donde el nivel de retribución económica se emparejó y conquistó el mercado.

Guadalupe González también estima que el gobierno está esperando una escalada de tensiones entre ambas potencias, sin embargo pareciera ser que no han sido bien calculadas, ya que el conflicto impactaría en la economía global, la cual ya se encuentra muy afectada por la pandemia de COVID-19.

Según Rozental, para México será difícil cumplir con el T-MEC y en definitiva el tratado no debería verse una salvación, ya que dependerá de la recuperación económica la posición en la que México llegue a la cláusula sunset.

El T-MEC será complicado para México

La cláusula sunset indica que el tratado comercial será revisado cada seis años y fue uno de los últimos puntos que negoció México.