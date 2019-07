México se salva de la recesión y crece 0.1%

Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la economía mexicana registró un crecimiento de 0.1 por ciento en el segundo trimestre del 2019, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, contrario a las estimaciones de los analistas.

El Producto Interno Bruto (PIB) de México mostró un avance del 0.1 por ciento en términos reales durante abril-junio del 2019, con respecto al trimestre anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad, según la estimación oportuna del Inegi. El próximo 23 de agosto se publicará la actualización completa del indicador, que podría cambiar respecto a las cifras generadas para el PIB trimestral tradicional.

Con estos resultados, la nación mexicana técnicamente no entraría en recesión, pues se esperaba otro periodo de caídas, desde la pasada contracción de 0.2 por ciento en el primer trimestre del año. Analistas consultados por Bloomberg estimaron un retroceso de 0.2 por ciento debido a diferentes factores internos y externos.

“La economía ha estado débil desde hace algún tiempo, y el aproximado del PIB de mayo actual lo encamina a generar un crecimiento negativo en el segundo trimestre, lo que sería equivalente a una recesión técnica”, declaró JPMorgan el pasado 26 de julio.

Por componentes, las actividades terciarias, que contempla los servicios de comunicaciones, comercio, turismo, entretenimiento, escalaron un 0.2 por ciento, mientras que las secundarias, o de industria, se mantuvieron sin cambios respecto al trimestre previo. Las actividades primarias, que corresconden a agricultura, ganadería, pesca, minería, mostraron una reducción de 3.4 por ciento.

PIB mexicano registra crecimiento anual

La estimación oportuna del Inegi reveló que el PIB de México creció un 0.4 por ciento a tasa anual durante el segundo trimestre del año, con cifras desestacionalizadas.

Por actividades económicas, las primarias crecieron 1.7 por ciento respecto al mismo trimestre del 2018, mientras que los servicios lo hicieron en 1 por ciento. En contraste, las actividades secundarias retrocedieron 1.6 por ciento en el lapso de tiempo mencionado.

AMLO celebra crecimiento de la economía mexicana

Al publicarse los resultados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que "contrario a lo que pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía y que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció, de acuerdo a los datos del Inegi, no les funcionó su pronóstico a los expertos. Se suponía que no iba haber crecimiento y que entonces con dos trimestres seguidos de caída entrábamos en recesión, pues resultó que no".

Durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, este miércoles dijo que "en comparación con el primer semestre del año pasado, tenemos un crecimiento de 0.3%, no solo con relación al crecimiento del segundo trimestre del año pasado, entonces esta es una muy buena noticia, sobre todo porque despejan el miedo, la intención de crear desconfianza".