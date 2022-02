México podría llegar a tener una “estanflación” este 2022

La economía del país se vería afectada/Foto: El Ceo

La estanflación (del inglés stagflation stagnation + inflation) se produce cuando el crecimiento económico de un país es lento, el nivel de desempleo es alto y cuando los precios van en aumento. Por lo tanto, se cree que México tiene mayor riesgo de presentar este fenómeno durante este 2022.

No obstante, aún hay esperanza de que pueda presentarse un crecimiento moderado de la economía en el país. Durante el último trimestre del año pasado la economía sufrió una contracción de 0,1%, según datos preliminares anunciados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Como informamos en La Verdad Noticias, la economía mexicana está en una recesión técnica, ya que de acuerdo con los expertos, esto ocurre cuando se suman dos trimestres seguidos con cifras rojas.

¿Por qué México podría entrar en una estanflación?

México tiene todos los factores para que caer en este fenómeno que afecta a la economía/Foto: EYF

El primer signo para que una nación quede en estanflación es la inflación. México está tratando de controlar una inflación que llega al 7.13%, mucho más del doble de la meta que se ha fijado. Mientras que el siguiente punto es el estancamiento.

Como la economía del país está en recesión técnica, significa que llevamos más de un semestre con el PIB en caída o al menos, sin crecimiento. El tercer signo es el desempleo, algo que se incrementó desde que comenzó la pandemia de 2020.

Aunque de acuerdo con el INEGI y el IMCO, a finales de 2021 ya habíamos recuperado los más de 12 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia e incluso hay más de un millón de trabajadores nuevos. Este último punto ha llevado a una discusión sobre si realmente el país podría caer en una fuerte crisis o no.

Gobierno de México asegura que no hay crisis económica

Las autoridades consideran que el país no está en crisis/Foto: El Siglo de Torreón

Cabe destacar que las autoridades gubernamentales en nuestro país dicen que no se está viviendo un proceso de estanflación. Pero también dicen que no están en un buen momento en cuanto a la economía. No obstante, los próximos meses serán cruciales para saber si la nación realmente podría ser afectada por este fenómeno financiero.

